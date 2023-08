À l'ère de la rapidité et de ChatGPT, est-on capable de revenir à l'essentiel?

À l’ère de l’omniprésence du numérique dans nos vies, évoluant dans un monde où l’intelligence artificielle se développe bien plus vite que nous ne pouvons l’imaginer, s’immisçant dans pratiquement toutes les facettes de notre quotidien, l’importance du contact humain, des relations interpersonnelles et de la présence des uns envers les autres est plus nécessaire que jamais pour ne pas perdre notre essence même qu’est l’humanité.

La rapidité de traitement des ordinateurs, les données infinies maîtrisées par ChatGPT, la justesse des algorithmes et la puissance des nouvelles technologies ne pourront jamais combler nos besoins essentiels de communiquer face à face, de partager des expériences uniques, de vivre le moment présent avec toute sa singularité, et, surtout, de prendre soin de nous, mutuellement, d’humain à humain.

Professionnels de l’humanisation

C’est dernièrement, lors d’un moment de détente au spa avec ma conjointe pour une petite pause du métro-boulot-dodo, que j’ai réalisé combien la douceur du prendre soin est un «Art». Durant ce massage incroyablement administré par une professionnelle de la relaxation, je me suis dit que tant et aussi longtemps que des passionnés, comme elle, existeront, notre humanité continuera de surpasser les machines.

À tous ces gens qui prennent soin de nos corps, de nos cœurs, de nos esprits et de notre équilibre, je dis merci. Merci aux thérapeutes, artistes, cuisiniers, jardiniers, écrivains, musiciens, et à tous ces autres travailleurs impliqués qui contribuent à nous garder entiers, les deux pieds sur terre, par leurs gestes, leur écoute, leurs créations et leurs paroles. Qui font du bien, qui rassurent, qui humanisent et qui réconfortent, en nous permettant de garder espoir en la race humaine qui n’est pas encore juste écran, réalité virtuelle et connexion perpétuelle, malgré ce que nous pouvons voir et percevoir certaines journées.

L’importance des relations

Ces lignes, je vous les fais parvenir de Cuba. C’est par choix que nous sommes venus ici faire un bain d’authenticité qui fait du bien à l’âme. Oui, ce n’est pas aussi développé ni aussi riche que bien des destinations plus prisées, mais la joie de vivre des Cubains, leur amabilité et leur capacité à être présents dans tout ce qu’ils entreprennent, rarissime en Occident par les temps qui courent, rafraîchissent nos cœurs.

Malgré la connexion Wi-Fi qui fait défaut, et bien que tout ne soit pas au goût du jour, leur bienveillance dans la relation à l’autre et leur rythme de vie est un bien meilleur remède au vague à l’âme nord-américain que n’importe quel gadget électronique à portée de main.

Pour notre bien-être à tous, n’oublions pas l’importance dans notre quotidien de la relation positive à l’autre, du pouvoir immense de la gentillesse et des miracles infinis de l’empathie pour tous passer de plus belles journées, quelles que soient les conditions externes, comme le font si bien nos voisins cubains, qui n’ont rien selon plusieurs, mais qui ont tout selon moi!

Jonathan Brisebois-Lépine,

Citoyen, Prévost