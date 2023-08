C’est faux que la fermeture du chemin Roxham n’a rien changé!

Depuis quelque temps, on lit dans certains journaux que la fermeture du chemin Roxham n’a strictement rien changé.

Qu’il y a autant de demandeurs d’asile qu’avant.

Bref, que ceux qui exigeaient la fermeture de cette voie et le resserrement de l’entente des tiers pays sûrs étaient dans le champ.

Un mensonge!

Il faut remettre les choses en perspective!

Oui, on s’achemine vers un nombre record de demandeurs d’asile au Canada.

En juin dernier, on en était rendu à 11 000 demandes.

Mais il y a une grosse différence! Affirmer que «les choses n’ont absolument pas changé» depuis la fermeture du chemin Roxham est une déformation de la réalité.

D’abord, les demandeurs d’asile ne passent plus par des «trous» percés dans la frontière terrestre séparant le Canada des États-Unis comme ils le faisaient auparavant.

En effet, grâce à une décision du gouvernement fédéral qui est passée quasi inaperçue, il est maintenant possible, depuis la fin du mois de mars, d’effectuer une demande d’asile hors des postes de douane.

Résultat: c’est maintenant dans les aéroports du pays que la plupart de ces demandes sont effectuées.

Les étrangers arrivent avec un visa de touriste, et une fois sur le territoire canadien, ils font une demande d’asile en bonne et due forme.

Ça n’a rien à voir avec ce qui se passait lorsque le chemin Roxham était ouvert!

Avant, c’est le Québec qui était la porte d’entrée «officieuse» des demandeurs d’asile! C’est au Québec que la plupart des demandeurs d’asile se pointaient!

On était débordé!

On a dû construire des abris de fortune pour accueillir tous ces gens, on ne savait plus où les loger...

Aujourd’hui, c’est dans les aéroports du pays que ça se passe...

Pas du tout la même chose!

Dire que la fermeture du chemin Roxham n’a rien changé à la situation est un mensonge éhonté!

Que les tenants de l’ouverture des frontières à tout vent propagent pour discréditer ceux qui réclamaient – avec raison – la fermeture de cette voie d’accès...

Une décision secrète d’Ottawa

Avant le mois de mars dernier, lorsque les étrangers voulaient obtenir un visa de touriste pour voyager au Canada, ils devaient prouver qu’ils allaient retourner dans leur pays d’origine une fois leur voyage terminé.

Ils venaient ici pendant quelque temps, puis repartaient chez eux.

Mais comme l’a récemment dévoilé Radio-Canada, il y a quelques mois, le gouvernement Trudeau a changé les règles en catimini, presque en secret, pour ne pas faire de vagues...

Maintenant, plus besoin de prouver que tu vas retourner dans ton pays d’origine pour obtenir un visa de touriste!

Résultat: le nombre d’étrangers qui viennent au Canada «en touristes» et qui effectuent une demande d’asile une fois arrivés a explosé.

Le rêve de Justin Trudeau, on le sait, est d’ouvrir les vannes de l’immigration pour que la population du Canada atteigne 100 millions d’habitants d’ici 2100.

Eh bien, c’est ce qu’il est en train de faire.

Mais cette fois, contrairement à ce qui se passait lorsque le chemin Roxham était ouvert, il le fait en douce.

Ni vu ni connu...