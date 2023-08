«C'est un bilan qui fait mal»: les Québécois doivent faire preuve de prudence pour le reste de l'été, implore la SQ

Les Québécois doivent redoubler de prudence pour le restant de la période estivale, demande la Sûreté du Québec (SQ), qui déplore l'un des pires bilans de décès durant les deux semaines de vacances de la construction, avec plus d'une vingtaine de morts.

«On veut faire prendre conscience aux gens que ça cause des dommages collatéraux. En vacances, on est supposés festoyer, se détendre, mais pas de vivre un deuil et d'organiser des funérailles», lance la lieutenante Ann Mathieu, coordonnatrice au service des relations médias pour le corps de police provincial.

La SQ déplore un bilan catastrophique de 22 personnes qui ont perdu la vie sur ses routes durant le long congé de la construction, soit près du record de 23 morts enregistré en 2011. Juste au cours de la première semaine, 15 personnes ont péri.

ÉRIC BEAUPRÉ/VINGT55/AGENCE QMI

«C’est un bilan qui est déplorable et qui fait mal, c'est peu reluisant», reconnait la porte-parole de la SQ.

Des mauvaises décisions en cause

La distraction, les dépassements interdits, la vitesse ainsi que la capacité de conduite affaiblie demeurent les quatre principales causes de collisions.

«La majorité des collisions, c'est à cause d'un mauvais comportement humain, une mauvaise décision. [...] On peut changer ça», soutient Ann Mathieu.

Marc Vallières/Agence QMI

«Y'a personne qui se lève un matin en se disant : "bon aujourd'hui je vais faire une collision". Mais plusieurs se mettent à risque, en se pensant à l'abri. Mais personne ne l'est», ajoute-t-elle.

Alors que la période estivale est loin d'être terminée, la prudence est de mise sur les routes.

«Il y a encore du beau temps en vue, des gens en vacances et qui prennent la route. On invite donc les gens à être vigilants et prudents. Mais on s'entend que ce message s'applique à l'année longue», fait valoir Ann Mathieu.

Une tendance alarmante

Sur l’ensemble du territoire desservi par la SQ, durant les vacances de la construction, 18 personnes ont perdu la vie sur le réseau routier dans 17 collisions, tandis que quatre autres ont péri sur le réseau récréotouristique (hors route).

À titre de comparaison, 13 morts lors de 11 collisions avaient été enregistrés durant la même période de 2022, dont 12 sur le réseau routier.

L'année 2022 avait d'ailleurs été catastrophique sur les routes desservies par la Sûreté du Québec. L'an dernier, on a déploré 303 collisions mortelles pour 328 décès.

De janvier à aujourd’hui, on parle déjà de 177 collisions mortelles et 195 décès sur les routes de la SQ, indique Ann Mathieu.

«On ne veut vraiment pas être alarmistes, mais il faut vraiment que les conducteurs fassent beaucoupl plus attention», conclut-elle.

- Avec l'Agence QMI