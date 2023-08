Comment aider l’autre à moins boire?

On est un couple à la retraite depuis cinq ans. Au début on avait des activités séparées qui nous tenaient occupés, mais peu à peu mon mari s’est désintéressé des siennes, pour en venir à ne plus rien faire de ses dix doigts, au point où nos enfants traitent leur père de patate de sofa.

Qu’il passe ses grandes journées devant la télé ne me dérange pas en tant que tel. Ce qui me dérange par contre, c’est la quantité de plus en plus grande de bière et d’alcool qu’il consomme quotidiennement. Avec pour conséquence que vers 9 h 30 au plus tard il est au lit. Même les enfants trouvent que leur père n’est plus comme avant quand il a bu un peu trop. Il n’est jamais déplacé, mais il se rend juste sur le bord.

Comme j’aime aussi prendre un verre à l’occasion, je peux difficilement lui dire qu’il dépasse souvent les limites acceptables. D’ailleurs il ne le prendrait probablement pas. Comment aborder ce sujet avec lui sans le choquer ?

Anonyme

Le plus important est de ne pas le braquer en lui ordonnant de moins boire, ce serait contre-productif. Proposez-lui de faire des activités ensemble à l’extérieur pour se changer les idées. Programmez une marche quotidienne à deux. Profitez de vos moments d’intimité pour lui dire à quel point vous regrettez qu’il se couche aussi tôt le soir en vous privant de sa compagnie.