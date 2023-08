COVID-19: 3 doses de vaccin nécessaires pour atteindre l’immunité

Les rares personnes qui n’ont pas encore contracté la COVID-19 doivent avoir reçu au moins trois doses du vaccin pour atteindre l’immunité de ceux qui ont été infectés puis vaccinés, selon une récente étude de l’Université Laval.

Si le Comité consultatif national de l’immunisation ne recommande actuellement que deux doses du vaccin ARN pour les personnes non infectées, il semblerait qu’une supplémentaire soit nécessaire.

«Nos résultats suggèrent qu’une troisième dose apporte des bénéfices. Elle maintient plus longtemps la qualité des anticorps», a soutenu Jérôme Estaquier, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Une équipe internationale de recherche s’est penchée sur cette question en comparant les anticorps présents dans le plasma de plus d’une cinquantaine de personnes.

«Nous avons étudié les anticorps de personnes qui avaient reçu de 1 à 3 doses du vaccin à ARN et les anticorps de personnes qui avaient été infectées par le virus de la COVID-19 et qui, subséquemment, avaient été ou non vaccinées», a expliqué le professeur Estaquier.

Les analyses ont porté sur les anticorps IgG, qu’on s’attend à retrouver dans le plasma plusieurs semaines après une infection ou une vaccination. Ils permettent également de prévenir de nouvelles infections.

La meilleure réponse immunitaire se trouverait ainsi chez les personnes qui ont contracté le virus et qui ont été vaccinées par la suite.

Pour celles qui n’ont pas été infectées, une réponse immunitaire équivalente n’était obtenue qu’après trois doses du vaccin à ARN.

Pas éternel

Peu importe le nombre de doses, la qualité des anticorps diminuerait après six mois, que l’on ait été infecté ou non.

«C’est le défaut des vaccins à ARN actuels contre la COVID-19», a expliqué le chercheur. «La réponse immunitaire qu’ils génèrent est de courte durée.»

«Cela soulève des questions sur la stratégie de lutte à long terme contre cette infection virale», a-t-il ajouté.