De bonnes nouvelles à propos de cet ancien joueur-vedette de la LNH

Ancien partenaire d’armes de Mario Lemieux chez les Penguins de Pittsburgh durant plusieurs saisons, l’Américain Kevin Stevens a vécu sa part d’ennuis hors de la patinoire, mais à 58 ans, il met son expérience à profit afin d’aider autrui à vaincre les mêmes démons l’ayant longuement affligé.

Le double vainqueur de la coupe Stanley avec les «Pens» en 1991 et 1992 est réellement sur la voie de la sérénité après avoir lutté contre des problèmes de consommation de drogue lui ayant valu de sérieux ennuis avec la justice, notamment durant la décennie précédente. Heureusement pour le principal intéressé, le chemin du retour se poursuit, tel que relaté lundi par le site NHL.com. L’Américain et sa sœur, Kelli Wilson, comptent sur leur fondation Power Forward pour contrer le fléau grâce entre autres à l’hébergement temporaire de personnes aux prises avec des dépendances.

«Quand j’ai suivi un traitement [...], le plus difficile était d’en sortir. Je me demandais où devais-je aller. J’ai toujours bénéficié d’un endroit, car j’avais de la famille, mais d’autres n’ont pas cette chance, a-t-il mentionné en entrevue.

«Certains n’ont rien du tout. Ils vivent dans leur voiture, ils sont sans domicile fixe. Nous leur offrons un environnement sécuritaire dans un lieu de sobriété», a renchéri Wilson.

Soutien de plusieurs gens importants

Pour Stevens, qui a connu deux saisons de 50 buts ou plus dans la Ligue nationale de hockey avant de sombrer de plus en plus avant la fin de sa carrière en 2001-2002, l’appui de plusieurs noms importants de son sport semble avoir été crucial. D’ailleurs, le premier tournoi de golf de sa fondation s’est déroulé lundi en présence de Mark Recchi et de Chris Nilan, en outre, sans oublier la contribution à sa cause de Wayne Gretzky, Raymond Bourque et Lemieux, tous des anciens coéquipiers de renom.

«Tout le monde est identique. Mon cerveau fonctionne de la même façon que celui du gars assis de l’autre côté de la rue. Rien ne diffère. Nous sommes tous dépendants. Si nous ne faisons rien à ce sujet, cela ruinera votre vie ou vous tuera. Voilà ce qui arrivera», a tenu à mettre en garde Stevens quant aux problèmes de consommation affectant beaucoup de gens dans le monde d’aujourd’hui.