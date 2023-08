Une femme découvre qu’un serpent vit dans sa toilette

Découvrir un serpent qui vit dans la toilette de sa résidence, ce n’est pas ce à quoi s’attendait une femme de l’Arizona, au retour de ses vacances.

Michelle Lespron a été choquée lorsqu’elle a découvert un serpent bougé dans le fond de sa toilette. Elle a immédiatement fermé le couvercle de la toilette et a appelé pour de l’aide, selon les informations de CNN.

CNN

Lorsqu’un expert de Rattlesnake Solutions est venu à sa rescousse, celui-ci a réalisé que l’espèce de serpent dans la toilette de Mme Lespron se trouvait à être un Coluber flagellum.

«Un Coluber flagellum, c’est rapide, intelligent et fait beaucoup de choses. Il mange des serpents à sonnette, escalade les arbres et les maisons. Il réussit à aller partout et fait ce qu’il veut», commente le propriétaire de Rattlesnake Solutions, Bryan Hughes, à CNN.

CNN

La dame, terrifiée, a confié ne pas avoir été capable d’utiliser sa toilette depuis la découverte du serpent. «Je n’ai pas été capable d’utiliser la toilette pour trois semaines après qu’il soit sorti», a-t-elle lancé.

Les experts ont noté que c’est rare de trouver un serpent dans les toilettes, mais que les locataires doivent s’assurer que leur fosse septique est en bon état pour éviter ce genre de situation.