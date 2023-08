EN VIDÉO | Une femme trouve des insectes dans son riz après avoir mangé la moitié du bol

Une femme a eu une bien mauvaise surprise lorsqu’elle dégustait son bol de riz, alors qu’elle a découvert plusieurs insectes dedans. Dans une vidéo TikTok devenue virale, elle rappelle l’importance de bien laver son riz avant de le faire cuire.

«C’est pour ça que vous devez laver votre riz, les enfants», a-t-elle répliqué. L’utilisatrice Sal, @sodos.guitar.pick, a appris à la dure lorsqu’elle a trouvé les insectes se promener dans son riz qu’elle n’avait pas lavé.

La vidéo dont on voit littéralement les petits insectes se faufiler dans son riz a eu plus de six millions de vues.

«Je me suis fait du riz et après avoir mangé presque l’entièreté du bol, je trouvais qu’il avait l’air fade, alors j’ai regardé dans la boîte de riz», a-t-elle écrit sur sa publication TikTok.

Une vidéo de ce genre rappelle l’importance de bien laver son riz jusqu’à ce que l’eau devienne claire, avant de commencer la cuisson.

Plusieurs utilisateurs ont commenté sa vidéo qu’avoir vécu une situation de ce genre, ils auraient été beaucoup trop traumatisés et n’auraient plus jamais mangé de riz.