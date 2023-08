Intelligence artificielle: avez-vous idée des dangers?

C’était le 11 mai 1997, bref, à une époque préhistorique.

Garry Kasparov, le plus grand joueur d’échecs de tous les temps avec Bobby Fischer, est battu par Deep Blue, l’ordinateur mis au point par IBM.

Je vous jure m’être dit à ce moment que nous entrions dans une période pleine de périls.

Ayoye!

Il y a des côtés formidables, inutile de me le rappeler.

L’acteur Val Kilmer, qu’on voyait dans le dernier Top Gun, a perdu sa voix, gracieuseté d’un cancer de la gorge.

L’intelligence artificielle lui a redonné sa voix originale à l’écran.

Voici maintenant une histoire vraie, rapportée par la revue The Economist. Ça se passe aux États-Unis.

Une mère reçoit un appel d’un numéro qu’elle ne reconnaît pas. Elle répond. C’est sa fille.

«Maman, je suis dans le gros trouble. Ces hommes, ils m’ont.»

Le ventre de la mère se noue. Une voix d’homme surgit.

«Madame, si vous voulez revoir votre fille, vous allez suivre nos instructions pour le paiement. Sinon, elle sera droguée et ne sortira plus du Mexique.»

La panique submerge la mère.

Heureusement, des amis sont avec elle. Ils lui font signe de faire durer la conversation. Pendant ce temps, ils appellent la fille sur le numéro de téléphone qu’ils connaissent.

La fille répond. Elle fait du ski avec ses copines au Colorado. Tout va bien.

Sa voix avait été fabriquée par l’intelligence artificielle.

Et quel avenir pour ces milliers de comédiens anonymes qui gagnent leur vie en faisant des doublages?

The Economist rappelle un autre cas fascinant. Souvenez-vous de Trump.

Un beau jour apparaît un enregistrement audio dans lequel on l’entend dire qu’une vedette comme lui peut mettre ses mains où il veut sur le corps d’une femme sans conséquence.

C’était bien lui. Mais ce genre d’enregistrement peut maintenant être fabriqué. Imaginez les conséquences si quelqu’un est mal intentionné.

Croira-t-on désormais à la véracité d’un enregistrement?

On pourra dire d’un vrai enregistrement qu’il est faux et d’un faux qu’il est vrai. Le droit devra être repensé.

On peut aussi maintenant générer de fausses images de vous faisant des choses qui vous feront très mal paraître.

Voyez le journalisme.

Déjà, des tas d’articles comportent une note disant qu’ils ont été écrits à l’aide de l’intelligence artificielle.

L’enseignement aussi sera bouleversé.

Des sommités mondiales de l’intelligence artificielle, dépassées par le monstre qu’elles ont créé, demandaient récemment une pause, le temps de se donner des balises.

Vous pensez que les laboratoires secrets de certains régimes arrêteront?

La technologie devait être un instrument à notre service. Elle l’a été. Mais c’est maintenant nous qui sommes à son service.

Éthique

Allez voir le formidable film Oppenheimer sur la création de la bombe atomique.

Ces scientifiques ne se demandent jamais s’ils devraient aller de l’avant ou pas.

Si c’est possible, on le fait, et on se justifie en se disant que si ce n’est pas nous, d’autres le feront.

Vous aimez le monde qui se dessine?