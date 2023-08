La bombe atomique et le film «Oppenheimer»

Ces jours-ci, pendant que les Japonais se rappellent les victimes de la bombe atomique, le film Oppenheimer fait l’une des meilleures recettes de tous les temps.

On ne saura jamais le nombre exact des morts dont sont responsables les bombes atomiques larguées sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Peut-être 200 000, peut-être moins, peut-être plus. Depuis le 21 juillet jusqu’à dimanche soir dernier, le film Oppenheimer, qui raconte l’invention de la bombe, a rapporté 552,9 M$ US.

On était en pleines vacances d’été et je venais d’avoir 14 ans quand un gros Boeing B-29, piloté par un Américain dont on ne révélait pas le nom, laissa tomber la première bombe atomique sur Hiroshima, une ville qui avait deux fois la population de Québec. Le monde ne s’était pas encore remis du choc lorsque trois jours plus tard, c’est la ville de Nagasaki, 195 000 habitants, qui fut détruite par la deuxième bombe atomique.

Simple coïncidence?

C’est l’histoire de cette invention, orchestrée par un jeune physicien génial du nom de Robert Oppenheimer, que raconte le film de Christopher Nolan. Simple coïncidence ou geste concerté des magnats de Hollywood, un autre film, Barbie, écume aussi le box-office depuis le 21 juillet. Plus d’un milliard de recettes pour Barbie! Deux films sortis simultanément semblent donc confirmer encore une fois la suprématie des Américains sur la culture populaire et sur les armes de dissuasion massive. Tout baigne et on voit de nouveau la vie en rose chez nos voisins.

Je n’ai pas encore vu Barbie, mais j’ai vu Oppenheimer. En IMAX, donc dans sa version «maximum» si on peut dire. Je suis sorti du cinéma tout à fait sonné. Pas à cause de la bande sonore tonitruante du film qui veut installer chez le spectateur une tension continuelle, pas à cause d’une musique omniprésente, souvent insignifiante, qui nous distrait du dialogue, mais bien en raison de l’absence totale d’un point de vue sur une histoire aussi conséquente pour l’humanité que l’invention de la bombe atomique.

Faut-il s’interroger?

Je me pose mille questions. Est-il moral de raconter une histoire pareille sans aucun point de vue alors que se poursuit l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que le président Poutine menace de recourir aux armes nucléaires, fussent-elles uniquement «tactiques»? Est-il éthique de réaliser un film qui fouille de long et en large tous les détails de la fabrication de la bombe atomique et qui en montre l’explosion sans un seul bruit (c’est le parti qu’a choisi le réalisateur)? Est-ce acceptable que le film occulte la dévastation que la bombe a causée, les souffrances qu’elle a entraînées et l’anxiété universelle qu’elle a provoquée? L’anxiété au sujet de la bombe renaît comme en font foi les abris antiatomiques qui reviennent à la mode...

Même si le film Oppenheimer ne porte aucun jugement et ne présente aucun point de vue, c’est difficile de ne pas voir une glorification de la bombe et de la guerre dans l’excitation et la joie délirante de la petite colonie de Los Alamos lorsqu’elle apprend que la bombe a été larguée avec succès à Hiroshima. «Qu’on le veuille ou pas, a écrit François Truffaut, un film de guerre, pacifiste ou non, glorifie la guerre et la rend attirante.» Le film de Christopher Nolan en fait la preuve sans équivoque.