Le Canada ne peut pas loger plus d’immigrants

Le Canada a-t-il la capacité résidentielle pour accueillir 500 000 immigrants par année d’ici 2025, comme le souhaite le gouvernement de Justin Trudeau ?

Non, vraiment pas par les temps qui courent !

Voici le problème. Explication de Stéfane Marion, économiste et stratège en chef à la Financière Banque Nationale : « La décision du gouvernement fédéral d’ouvrir les vannes de l’immigration pendant le cycle de resserrement monétaire le plus agressif depuis une génération a créé un déséquilibre record entre l’offre et la demande de logements. »

À preuve, la population en âge de travailler (15 ans et plus) a augmenté, selon Statistique Canada, de 238 000 personnes au deuxième trimestre.

Photo tirée du site web de la Banque Nationale

« Il s’agit de la plus forte augmentation trimestrielle jamais enregistrée », explique M. Marion, tout en précisant que la norme historique s’élève à 82 000 par trimestre.

On parle donc ici d’une hausse au 2e trimestre qui est presque trois fois supérieure à la « normale ».

Déséquilibre offre-demande

Pendant ce 2e trimestre 2023, quelle a été l’augmentation trimestrielle des mises en chantier de logements ? Elle est de 62 000 logements dans l’ensemble du pays.

Le ratio des mises en chantier par rapport à la croissance de la population en âge de travailler est de 0,26 (62 000 mises en chantier de logements / 238 000 personnes de plus).

Ce ratio est ainsi tombé, selon M. Marion, à un niveau inédit alors qu’il se situe par le fait même à moins de la moitié de sa moyenne historique de 0,61.

Pour répondre à la demande en logements, précise Stéfane Marion, il faudrait que les constructeurs mettent en chantier 144 000 unités par trimestre. Ce qui équivaut à 576 000 en rythme annuel, soit le double de la meilleure performance jamais réalisée.

En cette difficile période où les pressions sur l’accessibilité au logement s’intensifient partout au pays, le stratège en chef de la Financière Banque Nationale en arrive à la conclusion suivante : « Nous pensons qu’Ottawa devrait réviser ses objectifs en matière d’immigration pour permettre à l’offre de rattraper la demande. »

Au Québec

Le déséquilibre entre les mises en chantier de logements et la croissance trimestrielle de la population en âge de travailler (les 15 ans et plus) sévit dans toutes les provinces.

Au Québec, la population des 15 ans et plus a augmenté au 2e trimestre de 27 600 personnes.

Le ratio trimestriel « mises en chantier de logements / croissance de la population des 15 ans et plus » lors du second trimestre est de 0,30. C’est un peu mieux que le ratio canadien de 0,26. Mais il n’en demeure pas moins qu’à 0,30, c’est tout de même seulement la moitié de la moyenne historique.

Croissance sur 12 mois

De juin 2022 à juin 2023, soit en 1 an, la population en âge de travailler a augmenté de 704 100 dans l’ensemble du Canada, à comparer à 252 071 logements mis en chantier selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Durant cette même période de douze mois, la population des personnes de 15 ans et plus a augmenté de 97 700 au Québec.

Le nombre de logements mis en chantier : 43 834.