Météo catastrophique: la pire saison en 25 ans sur les terrains de golf

Pluies diluviennes et records de chaleur: la saison 2023 est l’une des pires du dernier quart de siècle pour les gestionnaires de terrains et les joueurs de golf de la province. Pour plusieurs, les caprices de dame Nature sont venus mettre un frein à l’élan qu’avait pris le sport depuis la pandémie.

«Peu importe la région, il y a eu des journées de fermeture à cause de la forte pluie et des orages comme on en a rarement vu», constate le directeur général de l’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), Stéphane Dubé.

Vincent Desbiens

D’après lui, la météo «exécrable» n’a jamais causé autant de désagréments sur les verts dans les 25 dernières années.

«Même quand il ne pleut plus, il y a des clubs qui n’ont pas le choix de fermer, parce que le sol est complètement gorgé d’eau. Ça rend l’entretien encore plus complexe et c’est certain que ça ne permet pas d’atteindre la meilleure qualité possible, parce qu’on ne peut pas utiliser toute la machinerie.»

En profiter tant que ça dure

Lors du passage du Journal au Club de golf de Lorette de Québec, les yeux des membres s’élevaient parfois avec inquiétude vers le ciel, qui se couvrait de plus en plus lundi après-midi.

Vincent Desbiens

«On se dépêche d’en profiter aujourd’hui, parce que d’après moi ça ne sera pas ouvert demain avec la pluie qu’ils annoncent. C’est l’enfer cette saison: quand il ne pleut pas, il fait super chaud!» souligne Marcel Bilodeau, un retraité passionné de golf, en peaufinant son jeu court avant d’attaquer sa ronde quotidienne.

Bien qu’ils aient été moins conscients des problèmes météorologiques parce qu’ils travaillent toujours, Bruno Durand et son ami Denis Charrette reconnaissent que les terrains de golf du Québec ne sont pas dans les meilleures conditions.

«L’entretien est très bien, mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Les verts sont très gras et le gazon est gardé un peu plus long qu’à l’habitude. Il faut s’ajuster un peu plus, mais on est quand même capables de s’amuser.»

Ralentissement

Au Golf Beauport, le nombre de départs a chuté de 10 à 15% comparativement à l’année 2022, selon son directeur général, Jacques Bélanger. Ce dernier soutient que la météo y est pour beaucoup.

«C’est plus difficile cette année, comparativement à 2021 ou 2022. Je pense que la pluie est un facteur important, mais les gens ont aussi plus d’options de sorties et je pense que ça se répercute dans notre achalandage», constate-t-il.

Photo Jérémy Bernier

Le directeur général du Club de golf Sherbrooke, Steven Brown, estime lui aussi qu’il y a plus d’annulations cette année. Celles-ci se traduisent par d’importantes pertes financières.

«On a quatre ou cinq mois pour pouvoir faire des sous, pour pouvoir rentabiliser l’entreprise. Quand tu perds un mois où il n’y a pas beaucoup de rentabilité, ça affecte toutes les opérations globales parce que tu as des frais fixes sur un terrain de golf», soutient-il.

Pour Golf & Académie Longchamp, également à Sherbrooke, la situation est similaire. L’achalandage a chuté de 20% au mois de juillet, selon les calculs de l’administration.

Le directeur général de l’ACGQ avoue que les deux premières années de la pandémie ont été très bénéfiques pour le golf, puisqu’il s’agissait de l’une des seules activités de loisir permises malgré les restrictions. Selon lui, le ralentissement observé à certains endroits n’a rien d’inquiétant.

«Le sport est en bonne santé et on voit une belle croissance dans les 10 dernières années. Je crois que c’est attendu qu’il y ait une légère baisse. [...] Oui, il y a eu énormément de pluie, mais plusieurs de nos membres ont augmenté leur achalandage les journées où il fait beau.»

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles

Vincent Desbiens

Ce qu’ils ont dit

«C’est un peu frustrant. Oui, la saison dure plus longtemps, mais ce n’est pas mieux si on perd de belles journées de golf en plein été avec les changements climatiques. Heureusement, les clubs sont assez accommodants et nous permettent de repousser nos réservations.»

– Hélène Thibault, membre du Club de golf de Lorette

«C’est une année difficile en termes d’entretien et d’achalandage. Heureusement, on a beaucoup de membres et on ressent moins les effets que dans un golf public alors on réussit à limiter les dégâts. On espère que ça ne deviendra pas la norme de fermer aussi souvent.»

– Jean-Bernard Paquet, directeur général du Club de golf de Lorette

«Les retraités avec qui je joue d’habitude m’ont dit qu’ils ont fait environ 75% des rondes qu’ils avaient joué l’an dernier à pareille date. Dans la région de Montréal et en Estrie, ce n’est pas beaucoup mieux.»

– Denis Charrette, golfeur originaire de Laval en visite à Québec