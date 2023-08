Nouvelle chanson «Next To You»: émouvante Charlotte Cardin pour la série Colors

Qu’est-ce que Charlotte Cardin a désormais en commun avec Billie Eilish, Angèle, Doja Cat, H.E.R., Alicia Keys, Arlo Parks et Christine and the Queens?

Réponse: une prestation sur la réputée plateforme de découvertes musicales Colors.

Dans sa capsule vidéo, qui a amassé plus de 53 000 vues depuis sa mise en ligne, lundi matin, la sensation pop montréalaise chante avec beaucoup d’émotion Next To You, un nouvel extrait de son album 99 Nights, à paraître le 25 août.

Vêtue de jean dans l’environnement minimaliste caractéristique de Colors, Charlotte Cardin livre une performance épatante qui ne passe pas inaperçue, si on se fie aux commentaires sous la vidéo.

«La plus grande voix de sa génération.» «Elle est un ange.» «J’en ai des frissons», peut-on lire notamment.

Next To You est la cinquième chanson de 99 Nights à voir le jour avant la parution de l’album, après Confetti, Jim Carrey, Looping et la pièce-titre.