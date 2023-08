Le retour en force d’Elina Svitolina au boulot a de quoi rendre jalouse n’importe quelle femme qui a accouché.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale de Montréal: un avertissement en cas d’un duel entre une Russe et une Ukrainienne

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale de Montréal: Eugenie Bouchard a encore des choses à prouver

• À lire aussi: Omnium Banque National: Caroline Wozniacki admirée par ses consoeurs

L’Ukrainienne de 28 ans est demeurée loin des courts pendant un an en raison de la guerre dans son pays et de sa grossesse. Elle a disputé un tournoi de la WTA six mois seulement après avoir donné naissance à la petite Skaï.

À son cinquième événement, Svitolina a atteint une demi-finale, à son septième, elle a triomphé, à Strasbourg, en France, en mai. Deux semaines plus tard, l’ancienne numéro 3 mondiale était des quarts à Roland-Garros, avant de s’incliner en demi-finale à Wimbledon.

Des résultats qui ne laissent personne indifférent.

«Je suis impressionnée, même si on s’y attendait, a mentionné Jessica Pegula, qui a eu besoin de trois manches pour vaincre Svitolina la semaine dernière en quarts de finale à Washington. On s’est dit: “elle est revenue, elle est bien là!”.»

«J’ai beaucoup de respect pour elle, a ajouté l’Américaine lors d’une conférence de presse à Montréal. Elle a vécu beaucoup de choses avec ce qui se passe dans son pays, en plus, elle a eu un enfant. J’ai l’impression qu’elle est revenue avec plus d’énergie, elle est très compétitive. C’est beau de voir cette flamme qu’elle n’avait plus avant d’avoir son enfant. Je pense qu’elle traversait une période difficile. Elle bouscule un peu les choses, dans le bon sens.»

L’épouse «puissante» de Gaël Monfils

Son mari, le joueur de tennis français Gaël Monfils, qui joue à Toronto, l’a d’ailleurs décrite comme une femme très forte récemment.

«Je l’ai toujours perçue comme une femme puissante. Elle décide elle-même ce qu’elle veut, a-t-il dit au Racquet Magazine. Quand nous avons décidé d’avoir un enfant, ce fut une décision puissante: vous prenez une pause dans votre carrière en tant que femme. Ça m’a encore montré à quel point elle pouvait être forte. Je pense que ce n’est pas une décision facile à prendre quand vous êtes au sommet de votre art, même si vous souhaitez avoir des enfants. Et quand elle l’a fait, j’étais comme “wow!” J’étais évidemment stupéfait.»

Instagram Gaël Monfils

Loin de son bébé

Il y a le défi physique, mais aussi celui de l’attachement. Svitolina et Monfils ont choisi de partir pour l’Amérique du Nord en laissant Skaï à la maison. Durant cette séquence qui mènera aux Internationaux des États-Unis à la fin du mois, la 27e raquette de la planète aura été loin de sa fille pendant un peu plus d’un mois.

«Ce n’est pas facile, surtout des jours comme aujourd’hui [un lundi pluvieux] quand on a du temps et qu’on préférerait être avec sa famille, a reconnu Svitolina aux journalistes montréalais. Je vais sur FaceTime souvent et j’essaie de passer du temps avec elle comme ça.»

Des sources d’inspiration

Svitolina n’est pas l’unique maman sur les terrains de la métropole québécoise cette semaine. Il a bien sûr Victoria Azarenka qui est venue accompagnée de son fils de 6 ans, Leo, et il y a le grand retour de l’ex-numéro 1 mondiale et championne à Montréal en 2010, Caroline Wozniacki. La Danoise de 33 ans, qui n’avait pas joué depuis trois ans et demi, ayant eu deux enfants, a brièvement échangé avec l’Ukrainienne.

«J’attends avec impatience de jouer contre elle ou de m’entraîner avec elle, comme nous le faisions souvent avant», a souhaité Svitolina.

«C’est bien qu’il y ait des joueuses qui reviennent après avoir accouché. Cela demande une grande force et beaucoup de travail. J’espère qu’il y en aura davantage qui penseront que c’est possible, qu’elles peuvent avoir une carrière après avoir eu un enfant», a-t-elle ajouté.

Courte défaite

Svitolina n’a pas de conseil à donner à Wozniacki, outre celui d’être patience pour retrouver la forme et la force mentale nécessaires afin d’évoluer à ce niveau.

La vie a d’ailleurs rappelé à Svitolina que les retours ne sont pas toujours faciles, puisqu’elle s’est inclinée à son premier match à Montréal, mardi, en deux manches identiques de 6-2 devant l’Américaine Danielle Collins, tombeuse d’Eugenie Bouchard en qualifications.