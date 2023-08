Omnium Banque Nationale de Montréal: fin de l’aventure pour Eugenie Bouchard

Éliminée dès son premier match des qualifications, Eugenie Bouchard avait la chance de se reprendre en double afin de prolonger son aventure à l’Omnium Banque Nationale. Toutefois, ça ne s’est pas passé comme elle l’aurait souhaité.

«Genie» et sa compatriote canadienne Rebecca Marino ont poussé les sixièmes favorites à la limite, mardi soir sur le court numéro 9, mais l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko se sont sauvées avec une victoire de 6-7 (6), 6-4 et 10-8 au super bris.

La Québécoise de 29 ans n’a donc pas été en mesure de savourer la victoire à son retour dans sa ville natale après une absence de cinq ans. Ça n’a pas empêché Eugenie de s’amuser. On l’a vu sourire à plusieurs reprises, échangeant des regards complices avec Marino. Visiblement, Bouchard a encore du plaisir à pratiquer son sport, comme elle l’avait mentionné aux médias le week-end dernier.

Le parcours de Marino à Montréal a aussi pris fin, puisque la grande Britanno-Colombienne de 32 ans avait perdu au premier tour en simple la veille.

Dabrowski avance

De son côté, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Erin Routliffe, née en Néo-Zélandaise de parents canadiens, ont remporté leur match de premier tour.

Elles ont défait le duo formé de la Tchèque Karolina Pliskova et de la Croate Donna Vekic, 6-3, 4-6 et 10-8.