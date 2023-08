Omnium Banque Nationale de Montréal: une première favorite tombe

Après la décevante défaite de Bianca Andreescu, la soirée de mardi a réservé une autre surprise aux amateurs de tennis à l’Omnium Banque Nationale quand Caroline Garcia est devenue la première tête de série à s’incliner.

La cinquième favorite de l’événement a trop souvent tiré de l’arrière dans sa rencontre de deuxième tour face à Marie Bouzkova, 37e au monde, baissant pavillon 6-4, 4-6 et 6-2 sur le court Rogers.

La Tchèque de 25 ans n’a pas perdu de temps, s’imposant rapidement dès la manche initiale et prenant les devants lors du set médian, avant que Garcia ne retrouve un peu ses repères.

Bouzkova ne s’est pas découragée et a pris les devants 5-0 à la manche ultime, un déficit trop grand pour la Française de 29 ans.

En deçà des attentes

Garcia espérait relancer sa saison devant ses partisans montréalais. Elle s’était présentée au Québec avec une attitude positive, après avoir été frustrée aussi dès sa première sortie à Washington la semaine dernière.

La sixième joueuse mondiale, qui avait entamé la campagne au quatrième échelon, n’a pas soulevé de trophée cette saison. Son jeu inconstant lui attire d’ailleurs les critiques des Français, qui n’ont que très peu à se mettre sous la dent côté tennis en ce moment.

Garcia aura d’importants points à défendre au cours des prochaines semaines, puisque l’an dernier, elle avait triomphé à Cincinnati avant d’atteindre les demi-finales à New York.

Azarenka sortie sur blessure

Quelques heures plus tôt, la Bélarussienne Victoria Azarenka, 16e favorite à Montréal, ka avait déclaré forfait, touchée aux abdominaux.

«Chers amateurs, c’est avec regret que je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Pendant mon échauffement pour le match de ce soir [mardi face à l’Américaine Sloane Stephens], une blessure persistante que je pensais résolue est revenue et je dois me retirer du tournoi. Je souhaite à l'événement tout le succès qu'il mérite et je souhaite bonne chance à Sloane pour le reste de la compétition. J'adore Montréal et j'ai hâte d'y revenir!»

Madison Keys, des États-Unis, a également dû abdiquer en raison d’une blessure aux fessiers. La 13e tête de série avait gâché la soirée de sa compatriote Venus Williams la veille.