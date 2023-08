Omnium Banque Nationale de Montréal: une première pour Leylah Annie Fernandez

Pour la première fois de sa jeune carrière, Leylah Annie Fernandez a pu serrer et lever le poing afin de célébrer une victoire dans un tableau principal à Montréal. Et la Québécoise de 20 ans l’a fait en grand sur le court central du stade IGA.

Leylah a facilement repoussé l’Américaine Peyton Stearns, à l’imagine des rayons du soleil qui ont éclairci le ciel gris au parc Jarry, en l’emportant 6-3 et 6-2, mardi après après-midi.

À sa première présence dans sa ville natale en 2018, Fernandez avait perdu au deuxième tour de l’étape qualificative. Puis, il y a deux ans, elle avait baissé pavillon dès sa première sortie dans le tableau principal.

La 81e joueuse au monde, qui a obtenu un laissez-passer des organisateurs de l’Omnium Banque Nationale, a eu la main heureuse lors du tirage au sort, tombant sur une joueuse issue des qualifications. Stearns avait d’ailleurs éliminé la Canadienne Katherine Sebov au cours de week-end.

Mieux classée

Sur papier, la tâche ne s’annonçait pas si évidente, puisque l’Américaine de 21 ans est classée au 57e rang au monde.

Néanmoins, l’ambiance sur le court central a donné des ailes à Leylah, qui a tôt fait de permettre aux amateurs de se manifester en remportant le jeu initial de la rencontre. La gauchère a ensuite enfilé quatre jeux pour faire 5-1.

Sa première tentative pour clore la manche avec les balles en main n’a pas été fructueuse et à sa seconde occasion, elle a semblé nerveuse en commettant une de ses cinq doubles fautes.

Mais la favorite de la foule s’est rapidement ressaisie pour convertir sa deuxième balle de manche.

Fermer les livres

Dictant la plupart des points et provoquant des exclamations dans les gradins avec des coups fumants, notamment de parfaites volées du revers ou ses cinq as, Leylah a aussi dû patienter pour envoyer Stearns au tapis. Menant 5-1, elle n’a pas été en mesure de briser le service de son adversaire, qui avait remporté en trois manches le premier duel entre les deux joueuses, plus tôt cette année au Maroc.

Fernandez s’est reprise en servant un balle profonde que Stearns n’a pu renvoyer en jeu.

Face à une favorite

Au prochain tour, le défi sera un peu plus grand, puisque Leylah se mesurera à la 11e tête de série de la compétition, Beatriz Haddad Maia. La Brésilienne a gagné 6-4 et 6-2 contre la Polonaise Magdalena Frech, 79e et repêchée des qualifications après le forfait de l’Espagnole Paula Badosa, 45e, blessée à un poignet depuis Wimbledon.

Fernandez et Haddad Maia ont partagé les honneurs de leurs deux affrontements sur le circuit de la WTA, la seconde éliminant notamment la Québécoise au deuxième tour à Toronto.

▶ Pas trop fatiguée, Leylah a participé à un jeu sur le court avec deux spectatrices après son match.

▶ Plus tard aujourd’hui, d’autres Canadiennes seront en action. Bianca Andreescu affrontera la championne en titre à Montréal, l’Italienne Camila Giorgi. De plus, Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski joueront chacune un match en double.