Omnium Banque Nationale de Toronto: de mal en pis pour Félix Auger-Aliassime

TORONTO | Cette victoire qui aurait été si bonne pour son moral, Félix Auger-Aliassime ne l'aura pas eue comme cadeau pour son 23e anniversaire. Comme ce fut le cas à ses trois derniers tournois, le Québécois s'est incliné dès son premier match, mardi, sur le central de l'Omnium Banque Nationale de Toronto.

Comme ce fut le cas depuis plusieurs semaines - la dernière victoire de «FAA» remonte au 24 mai -, Félix n'a jamais été capable de trouver son rythme, cette fois contre l'Australien Max Purcell, un joueur issu des qualifications et classé 78e au monde, qui l'a battu 6-4 et 6-4, en seulement 1 h 35 min.

Purcell, qui avait aussi battu Auger-Aliassime d'entrée, il y a deux ans, aux Jeux olympiques de Tokyo, a réussi le bris dès le premier jeu sur le grand stade qui était plutôt tranquille malgré l'entrée en scène du joueur le mieux classé au pays.

Ce n'était rien pour enflammer soudainement la foule, évidemment.

Ni pour encourager Félix, qui était pourtant serein à son arrivée à Toronto, lui qui est maintenant remis de cette blessure à un genou ayant contribué à gâcher une bonne partie de sa saison.

Dur au service, dur en retour

Et le 12e joueur mondial n'a jamais pu faire tourner le momentum en sa faveur. Car au service, à défaut d'être puissant, Purcell s'est montré efficace en première manche, remportant les 15 points disputés sur sa première balle.

Pendant ce temps, Auger-Aliassime semblait par moment se battre avec sa propre mise en jeu, qui est dans ses meilleurs moments son arme la plus redoutable.

Les statistiques sont d'ailleurs sans équivoque: cinq as contre cinq doubles fautes, et seulement 54% de premières balles en jeu.

Une fiche de ,500

La seconde manche aura pratiquement été un copier-coller de la première, à la différence que le bris de Purcell est survenu un peu plus tard dans le set et que l'Australien s'est montré légèrement moins efficace au service.

Un an après avoir atteint les quarts de finale à Montréal, Félix devra donc attendre encore pour faire tourner le vent dans cette saison de plus en plus décevante (il présente maintenant une fiche de 13 victoires contre 13 défaites), lui qui semblait tant souhaiter le faire devant son public...