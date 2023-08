Patrick Mahomes est le meilleur selon ses pairs

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes est le meilleur joueur de la NFL selon les joueurs du circuit.

Lundi soir, le réseau NFL Network a dévoilé les 10 premiers athlètes de son top 100 annuel des meilleurs footballeurs.

«C’est vraiment super et je l’apprécie, a déclaré Mahomes dans une vidéo partagée sur X par la NFL. Il y a tellement de bons joueurs dans notre ligue. Le fait qu’ils m’ont élu comme numéro 1 est un accomplissement que je n’oublierai jamais.»

Il s’agit de la deuxième fois que Mahomes hérite de la première place au classement; il avait aussi reçu cet honneur en 2021. L’an dernier, le pivot de 27 ans a remporté son deuxième Super Bowl, en plus d’avoir été sacré joueur par excellence de la NFL. En saison régulière, il a amassé 5250 verges et 41 touchés par la passe. Il a également récolté 358 verges et quatre majeurs sur des courses.

Mahomes n’est pas le seul membre des Chiefs à figurer dans le top 5 du classement voté par les joueurs, puisque l’ailier rapproché Travis Kelce a terminé le scrutin au cinquième échelon.

Le receveur de passes des Vikings du Minnesota Justin Jefferson, le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts et l’ailier défensif des 49ers de San Francisco Nick Bosa sont respectivement deuxième, troisième et quatrième.

Top 10 du top 100

1- Patrick Mahomes – Chiefs de Kansas City

2- Justin Jefferson – Vikings du Minnesota

3- Jalen Hurts – Eagles de Philadelphie

4- Nick Bosa – 49ers de San Francisco

5- Travis Kelce – Chiefs de Kansas City

6- Joe Burrow – Bengals de Cincinnati

7- Tyreek Hill – Dolphins de Miami

8- Josh Allen – Bills de Buffalo

9- Micah Parsons – Cowboys de Dallas

10- Chris Jones – Chiefs de Kansas City