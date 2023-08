Record de précipitations estivales à Québec: il est tombé 76 millimètres de pluie dans la Vieille Capitale

Jamais la grande région de Québec n’a connu une journée estivale aussi pluvieuse que celle de mardi, alors qu’un record de précipitations datant de 1996 était sur le point d’être pulvérisé.

Dame Nature n’avait visiblement pas dit son dernier mot après avoir inondé le sud de la province en juillet, créant des records mensuels de précipitations dans plusieurs secteurs.



Au moment de mettre sous presse, déjà plus de 76,4 millimètres s’étaient abattus vers 16 h sur l’aéroport international Jean-Lesage de Québec lors d’un épisode de pluie interminable. Il restait donc près de huit heures pour fracasser la marque.

Marcel Tremblay / Agence QMI

La majeure partie des précipitations étaient tombées en avant-midi, mais jusqu’à 100 mm étaient attendus dans la région d’ici la fin de la journée, explique André Monette, météorologue chez Météo Média.

«Si on prend en compte tous les mois d’été, la journée la plus pluvieuse enregistrée remonte au 19 juillet 1996, avec 80,8 millimètres. Une journée comme aujourd’hui, c’est du jamais-vu», souligne-t-il, précisant que les plus vieilles données remontent à 1943.

Pas au bout de nos peines

Si l’ensemble de la province a reçu une certaine quantité de pluie mardi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et les secteurs longeant la vallée du Saint-Laurent, depuis l’entrée du fleuve jusqu’à la région de Portneuf, ont été les plus touchés.

Le responsable de cette pluie diluvienne est un système en provenance des États-Unis qui a remonté vers le Québec au courant de la nuit, avant de faire du surplace.

Heureusement, on n’a rapporté aucune inondation importante dans la province, même si le niveau de plusieurs rivières a augmenté pendant quelques heures. À Québec, des résidents de la rue de la Souveraine, dans Charlesbourg, ont fait face à des dégâts d’eau mineurs en raison d’une canalisation bouchée, mais sans plus.

Marc Valli�res/Agence QMI

Soulignons toutefois que, bien que moindres, d’autres précipitations sont attendues un peu partout au Québec à compter de jeudi et durant tout le week-end.

Une tempête parfaite

L’été pluvieux de cette année s’explique par le «clash» entre la chaleur et l’humidité qui remonte du golfe du Mexique, jumelé aux températures plus fraîches observées du côté de l’Ontario, du Manitoba et du centre des États-Unis, indique M. Monette.

«Ce qui manque cette année pour avoir un été typique, c’est l’anticyclone des Bermudes qui fait habituellement dévier les instabilités plus au nord», précise-t-il.

Rappelons qu’en juillet, Sherbrooke et Montréal et Québec ont fracassé des records de précipitations mensuels vieux de plusieurs décennies avec respectivement 309 mm, 263 mm et 258 mm de pluie échelonnée sur 31 jours.