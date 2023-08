«Stranger Things»: Noah Schnapp ne «serait pas sorti du placard» sans son personnage

Noah Schnapp a reconnu qu'il ne « serait pas sorti du placard » si son personnage de Stranger Things n'était pas gay.

Dans une interview pour Variety, la star de 18 ans a évoqué son coming-out et la façon dont son personnage Will Byers l'a aidé à accepter sa propre sexualité. « Une fois que j'ai pleinement compris que Will était gay, accepter que je l'étais moi-même s'est fait très vite, a-t-il déclaré. Je serais dans une phase complètement différente si je n'avais pas eu à incarner Will, à m'en imprégner, et s'il n'était pas là pour m'aider à m'accepter. Je pense que si je n'avais jamais joué ce personnage, je serais probablement encore dans le placard. »

L'acteur a posté une vidéo de coming-out sur TikTok en janvier lors d'un long trajet en voiture, après avoir déposé sa sœur jumelle à l'université. Dans le clip, qui a maintenant été visionné 90 millions de fois, on pouvait l'entendre dire : « Quand j'ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay après avoir eu peur de sortir du placard pendant 18 ans, tout ce qu'ils ont dit était "Nous savons" », avec en sous-titre : « Je suppose que je ressemble plus à Will que je ne le pensais. »

L'acteur a déclaré qu'après avoir posté la vidéo, il avait évité de regarder son téléphone, qui explosait de messages. « Je ne voulais pas rester assis là, à attendre nerveusement pour voir ce que les gens allaient dire, a-t-il expliqué. Je voulais juste le mettre de côté, avoir confiance en qui je suis et savoir que je n'ai plus à me soucier de ce que les gens pensent. »

Noah Schnapp a partagé qu'une fois qu'il a finalement jeté un œil à son téléphone, il a été submergé par les messages positifs qu'il avait reçus. « Je pleurais. J'étais genre : ''Je l'ai fait. C'est fini. Je n'ai plus à m'inquiéter." »

Noah Schnapp incarne Will Byers depuis l'âge de 10 ans, lorsqu'il a fait son premier bout d'essai pour le rôle. La série à succès Netflix a ensuite été créée en 2016, alors qu'il avait 11 ans.