Tennis Canada: Auger-Aliassime et Fernandez victimes d’une fuite de données

Des informations confidentielles des joueurs de tennis québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez ont été divulguées par des pirates sur le darkweb, dans la foulée de la fuite de données ayant touché Tennis Canada (TC) la semaine dernière.

Parmi les milliers de documents de Tennis Canada qui ont fuité, on retrouve des contrats de représentation entre TC et les deux athlètes québécois. Ces ententes comprennent notamment la valeur des cachets destinés aux deux vedettes québécoises. D’autres joueurs canadiens ont aussi été la cible des pirates, a-t-on appris.

«Tout ce qui peut compromettre la sécurité financière de Félix et ses informations personnelles, c’est sûr que c’est inquiétant», a commenté l’agent d’Auger-Aliassime, Bernard Duchesneau.

Notre Bureau d’enquête révélait la semaine dernière que Tennis Canada, l’organisme national qui gère ce sport au pays, avait été victime d’une cyberattaque au début juin. Ayant refusé de payer la rançon aux pirates, TC a vu des milliers de ses documents publiés sur le Darkweb, dont plusieurs comportant les informations sensibles d’employés. Les données des clients n’auraient pas été touchées, étant stockées à l’externe.

Une priorité

L’agent d’Auger-Aliassime indique ne pas avoir été informé de cette situation avant notre appel. Il déplore avoir appris cette information de la bouche d’un journaliste.

«On prend la situation au sérieux. On va faire le suivi avec Tennis Canada et on va gérer la situation le mieux possible», a indiqué M. Duchesneau, pour qui cette fuite devient une « priorité ».

Quant à « Félix, on va le laisser à l’écart de cet enjeu pour qu’il s’occupe de sa partie », a insisté l’agent du joueur. Le Montréalais, qui célèbre aujourd’hui son 23e anniversaire de naissance, doit entamer le tournoi de l’Omnium Banque Nationale, ce soir à Toronto.

Des regrets de Tennis Canada

Dans le cas présent, TC a souligné que leur enquête externe n’avait révélé « aucune preuve suggérant que les joueurs canadiens avaient été affectés par cet incident », expliquant ainsi pourquoi les deux joueurs de tennis québécois n’avaient pas été informés.

«Nous regrettons sincèrement la situation et nous offrons la protection nécessaire [aux athlètes], incluant un service de surveillance du crédit», a précisé le porte-parole Marc-Antoine Farly.

- Avec la collaboration de Philippe Langlois