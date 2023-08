Un champignon cause des ravages dans les vignobles

Après les problèmes météorologiques qui se succèdent depuis le début de l’année, les vignerons doivent faire face à un champignon qui menace leurs récoltes déjà fortement compromises cette année.

C’est ce qu’a expliqué mardi Sylvie Bissonnette, copropriétaire du vignoble de Pomone, à Coteau-du-Lac.

«L’humidité est omniprésente et cause un champignon, qui s’appelle le mildiou. Présentement, c’est lui qui fait le plus de ravage dans le vignoble», a-t-elle précisé en entrevue à QUB radio.

Ce champignon fait jaunir les feuilles et les déshydrate. «Si on n’a plus de feuilles, on n’a plus de photosynthèse, donc les raisins arrêtent leur croissance», a mentionné Mme Bissonnette.

Alors que les vignerons n’ont pas eu de bonnes récoltes l’année passée, ils ont pris les devants en faisant des traitements préventifs, qui doivent cependant se répéter à plusieurs reprises.

«[C’est] beaucoup de coûts pour nous, beaucoup de travail au champ et beaucoup de stress», a souligné Mme Bissonnette.

Son vignoble a déjà perdu entre 5 et 10% de sa récolte en raison des gels au printemps et s’attend déjà à une perte supplémentaire de 10% avec ce champignon.

Les vignerons doivent en plus assumer leurs pertes en totalité et se retrouvent limités dans l’achat de raisins. En effet, la Régie des alcools ne leur permet d’acheter que 50% de la production et seulement dans un autre vignoble québécois.

«Avant, on avait le droit d’aller en acheter à 15% en Ontario», a-t-elle indiqué.

En 2022, 3,1 millions de bouteilles avaient été produites par les 164 vignobles du Québec.