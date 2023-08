Un géant du veau dans l’embarras

La plus grande entreprise québécoise de production de veau a utilisé la main-d’œuvre d’un agriculteur de Saint-Jude soupçonné d’exploiter un réseau de travailleurs étrangers au noir, révèlent des factures et des feuilles de temps saisies lors d’une perquisition.

Les viandes Fontaine et les fermes Délimax, des marques bien connues des Québécois, sont quelques-unes de la trentaine de compagnies appartenant à la famille Fontaine, à Saint-Hyacinthe.

Plusieurs de leurs entreprises ont attiré l’attention des enquêteurs des services frontaliers dans le cadre d’une enquête criminelle sur Jean Lemay, alias « el patrón ». L’agriculteur de Saint-Jude a été banni à vie du programme de travailleurs étrangers temporaires en octobre 2021.

Le Journal

Des piles de documents saisis

Lors d’une perquisition, des limiers ont découvert de nombreux liens entre la famille Fontaine et l’empire de Jean Lemay, qui est soupçonné d’employer des étrangers au noir pour ensuite louer leurs services via une agence de placement.

Selon les mandats :

L’agence gérée par Lemay a émis de nombreuses feuilles de temps et factures au nom des Cuirs Délimax, de Napierveau, de Transport Dofax, de la Ferme Bunny et de la Ferme Fabien Fontaine. Plus de 400 pages de documents ont été confisquées par les enquêteurs.

Ils ont aussi trouvé dans le bureau de Jean Lemay des chemises identifiées « Veauxpert » et « Silo Delimax », aussi liées à la famille Fontaine, lesquelles contenaient d’autres factures et feuilles de temps.

En mars 2022, un patrouilleur de la Sûreté du Québec a intercepté deux étrangers sans permis de travail qui disaient travailler dans un abattoir de Délimax. Selon les vérifications de l’agent, ils seraient employés par Jean Lemay, ce qu’ils lui ont confirmé verbalement.

Le mois suivant, le même patrouilleur a contrôlé une voiture avec deux étrangers à bord qui disaient travailler pour Jean Lemay et qui portaient des vêtements à l’effigie de la « Famille Fontaine ». L’un d’entre eux n’avait pas de permis de travail.

Notons que les allégations au soutien des mandats de perquisition exécutés par les services frontaliers n’ont pas encore été prouvées devant la justice.

Deux pour 50 cages

Notre Bureau d’enquête a également retracé un Mexicain qui a passé de longues heures chez Délimax à nettoyer les cages de transport du bétail souillées d’excréments cet hiver, via Jean Lemay.

« C’était vraiment pénible, on n’était que deux pour 50 cages », raconte en espagnol celui qui n’a jamais obtenu son permis de travail au Canada et qui souhaite préserver son anonymat.

Notre Bureau d’enquête a également découvert que :

Via une compagnie à numéro, la famille Fontaine détient depuis 2015 en partie l’ancienne ferme de Jean Lemay, conjointement avec les fils de celui-ci, Jean-Philippe et Alexandre. Le logo de Délimax est d’ailleurs bien en vue sur la façade de l’un des bâtiments agricoles.

Lors de la perquisition, 30 des 40 personnes identifiées à la ferme n’avaient pas le droit de travailler au Canada.

Ensemble, les frères Fontaine et les frères Lemay détiennent plusieurs lopins de terre dans la région.

Capture d'écran du site Délimax

Questionné par notre Bureau d’enquête il y a quelques jours, Fabien Fontaine a d’abord affirmé ignorer les activités de Jean Lemay, à qui il loue une maison et des bâtiments sur son immense complexe agricole.

Plus de liens

Puis hier, M. Fontaine, que nous avons recontacté, a assuré qu’il avait coupé tout lien avec l’agence de placement suspecte, qui appartient à un certain Robert Blanchard. Il a aussi affirmé ne jamais avoir fait affaire directement avec le gérant de cette agence, Jean Lemay.

« Depuis notre discussion, [...] j’ai tout fait arrêter. Je n’ai plus aucun chèque qui sort. Il n’y a plus de monde, c’est fini. On a réglé le problème », a lâché l’homme d’affaires au bout du fil.

« Des agences, on en [utilise] beaucoup. Les papiers sont en bonne et due forme. Le gars nous le garantit et nous montre les preuves. Comment voulez-vous qu’on le sache, comme agriculteur, que le gars magouille en arrière ? » a-t-il ajouté.

Qui sont les frères Fontaine?

Fabien, Donald et Alexandre Fontaine sont à la tête d’une trentaine d’entreprises agricoles dont le chiffre d’affaires frôlait 600 M$ en 2021.

Ils emploient plus de 1200 personnes «de plus de 51 nationalités différentes».

Leur veau, commercialisé sous la marque Famille Fontaine, est disponible dans à peu près tous les supermarchés du Québec.

Qui est Jean Lemay?

Les démêlés avec les autorités de l’agriculteur, devenu en quelque sorte le roi des travailleurs illégaux à Saint-Jude, remontent à loin:

En 2012, Service Canada enquête sur sa ferme pour avoir échangé des travailleurs étrangers sans permis à une entreprise d’aménagement paysager dans la région, selon un article de Radio-Canada.

En 2021, il devient le premier employeur québécois banni à vie du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires. Il se fait aussi imposer une amende de 198 750$.

Revenu Québec impose plusieurs amendes à son entreprise pour de fausses déclarations, dont une de 63 000$ en 2012 et une autre de 52 000$ en 2020.

Revenu Québec a saisi à son ancienne ferme pour 2,2 M$ en biens l’an dernier.

Le 15 juin 2023, l’Agence des services frontaliers du Canada mène des perquisitions à son ancienne ferme, où il vit encore.

➤ Vous avez des informations d’intérêt public au sujet de Jean Lemay ou de ses entreprises? Contactez-nous en toute confidentialité au (438) 701-4273 ou par courriel à ⁠nora.t-lamontagne@quebecormedia.com ou à erika.aubin@quebecormedia.com.