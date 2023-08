Artur Beterbiev remontera dans le ring en janvier

C’est le 13 janvier prochain qu’aura finalement lieu le combat de championnat du monde unifié des poids mi-lourds opposant Artur Beterbiev à Callum Smith.

Eye of the Tiger Management (EOTTM) en a fait l’annonce mardi, un peu plus d’une semaine après avoir indiqué le report de l’affrontement qui devait initialement se dérouler le 19 août au Centre Vidéotron.

Beterbiev a dû être opéré d’urgence le 30 juillet en raison d’une infection majeure à l’os de la mâchoire. EOTTM a expliqué que son pugiliste ne pourra recevoir des coups à la mâchoire pendant une période allant de deux à quatre mois.

«C'est certain qu'avec déjà plus de 6300 billets vendus, et ce, à deux semaines de l'événement et vu les répercussions que l'annulation représentait, nous avons évalué la possibilité de présenter le gala malgré le retrait d'Artur. Par contre, par respect pour nos partisans, nous avons jugé qu'on ne pouvait compromettre la qualité de l’événement, sans sa finale tant anticipée et pour laquelle les gens ont payé. Nous sommes très reconnaissants et fiers que les Québécois aient répondu présents en si grand nombre, ce qui prouve que Québec n'a rien à envier aux plus grandes villes de boxe à travers le monde», a déclaré le président d'EOTTM, Camille Estephan, dans un communiqué.

Contre Smith (29-1-0, 21 K.-O.), Beterbiev (19-0-0, 19 K.-O.) mettra en jeu ses ceintures de champion du monde WBC, IBF et WBO.

Initialement, les boxeurs québécois Simon Kean, Christian Mbilli, Leïla Beaudoin et Wilkens Mathieu devaient aussi être en vedette pour ce gala tenu dans la capitale nationale. Pour le moment, EOTTM n’a pas dévoilé les détails de sa sous-carte du 13 janvier.