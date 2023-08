Omnium Banque Nationale: la magie opère pour Caroline Wozniacki

Pancarte «Bon retour Caro», entrée au son de Sweet Caroline. On avait déroulé le tapis rouge pour le grand retour de Caroline Wozniacki.

Celle-ci disputait un premier match depuis qu’elle avait annoncé qu’elle sortait de sa retraite après avoir eu deux enfants en 2021 et 2022.

Elle avait disputé son dernier match aux Internationaux d’Australie en janvier 2020, juste avant que la planète ne cesse de tourner en raison de la pandémie de COVID-19.

Mais on vous a assez fait attendre. Oui Wozniacki l’a réussi, son retour, en remportant une victoire de 6-2 et 6-3 contre Kimberly Birrell, une joueuse issue des qualifications classée 115e au monde qui n’a pas démérité malgré quelques doubles fautes dans des moments cruciaux.

Ne vous laissez pas berner par le classement de Birrell ni par le pointage du match. L’Australienne a livré une belle bataille d’un bout à l’autre ponctuée de plusieurs longs et spectaculaires échanges.

Étrange

On a eu une première manche étrange au cours de laquelle les joueuses se sont échangé six bris de service, quatre par Wozniacki et deux par Birrell.

La Danoise a paru un peu rouillée dès le premier jeu où Birrell l’a brisée d’entrée.

Wozniacki, qui a remporté le tournoi montréalais en 2010, a tranquillement retrouvé son rythme et son aplomb.

Elle a montré pourquoi elle a déjà été numéro 1 au monde avec une belle variété dans ses attaques, un jeu précis au filet et beaucoup de fluidité entre la puissance et la subtilité.

Beaux échanges

La joueuse de 33 ans a poursuivi son bon travail en seconde manche en réalisant deux autres bris de services.

La pièce de résistance de ce deuxième engagement est survenue au cinquième quand les deux joueuses se sont retrouvées à égalité. Wozniacki a eu l’avantage trois fois avant de gagner le point et à travers tout ça, on a eu droit à des échanges spectaculaires où chaque joueuse a fait étalage de sa qualité technique avec des coups précis au millimètre près sur les lignes.

Wozniacki a conclu son retour de la plus belle des façons en réalisant un bris de service pour sceller la victoire.