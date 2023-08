Omnium Banque National: Caroline Wozniacki admirée par ses consoeurs

Caroline Wozniacki est de retour sur les courts trois ans et demi après avoir accroché sa raquette et elle suscite l’admiration chez ses consoeurs de la WTA.

La Danoise de 33 ans a profité de cette pause pour fonder une famille et avoir deux enfants et c’est son retour dans ce contexte qui charme les autres joueuses.

«C’est une inspiration de la voir retourner sur les courts après deux bébés et avoir commencé sa famille», a noté Leylah Fernandez dimanche.

Wozniacki est un peu en train de briser un plafond de verre en compagnie de quelques autres joueuses du circuit.

Tendance

Elena Svitolina a surpris tout le monde en atteignant les demi-finales de Wimbledon seulement neuf mois après avoir accouché.

Victoria Azrenka est venue à Montréal avec son fils Leo, qui est âgé de six ans.

Il y a réellement une tendance sur le circuit. Elle semble révolue l’époque où les joueuses laissaient leurs projets familiaux de côté pour se concentrer sur le court.

La WTA a d’ailleurs adopté une règle en 2018 pour faciliter le retour au jeu des joueuses ayant accouché. Elles profitent désormais d’un classement spécial pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans après la naissance de l’enfant.

Inspirant

Aryna Sabalenka ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Wozniacki pour qui elle a de l’admiration.

«C’est vraiment très inspirant. J’ai été surprise et très heureuse à la fois. On peut avoir des enfants et revenir au tennis. C’est important pour nous. Ce n’est pas une vie qui est facile, on fait beaucoup de sacrifices.

«C’est bien qu’elle veuille voir ce dont elle est encore capable, a souligné Iga Swiatek. J’ai un énorme respect pour ce qu’elle a accompli dans le passé. C’est bien de voir une athlète qui veut revenir même si elle a connu une carrière très satisfaisante. Je ne sais pas si j’aurais cette force-là.»

Wozniacki est de son côté inspirée par les autres joueuses qui l’ont précédé.

«C’est génial de voir Aryna et Victoria revenir est c’est une motivation. On a plusieurs mères sur le circuit.»

Compétitive

Sabalenka s’attend à ce que Wozniacki, qui a occupé le premier rang mondial pendant 71 semaines en 2010 et 2011, soit compétitive.

«Je l’ai vue à l’entraînement et elle a encore la même qualité. Elle bouge bien, elle est en forme et forte. Elle a toujours su frapper au bon endroit et mettre ses adversaires dans l’inconfort.»

Certes, la Danoise revient dans un monde qui est un peu différent.

«Le tennis a un peu changé, le jeu est plus fort, je ne sais pas comment ça va se passer pour elle, mais je pense qu’elle prend la bonne décision de revenir au jeu», a insisté Sabalenka.

Des défis

Il reste qu’il y a tout de même des défis à être une mère sur le circuit de la WTA avec deux jeunes enfants.

Caroline Wozniacki ne le nie pas, surtout qu’elle voyage avec ses enfants deux ans et un an. Mais tout ça reste gérable, assure-t-elle.

«Le vol pour venir ici était embêtant parce que c’était un vol de jours et je devais divertir deux enfants, mais ils ont été parfaits. Ce qui est le plus difficile, ce sont les chambres d’hôtel et gérer les sièges d’auto dans les déplacements», lance-t-elle en riant.

«Ma fille Olivia s’amuse comme une folle. J’ai vu plus Montréal dans les cinq derniers jours que toutes les fois où j’y suis venue avant.»