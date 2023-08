GERMAIN, Denis



À l'Hôpital de Granby, le 2 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Germain Denis, conjoint de madame Jeannine Rouleau, demeurant à Granby.Outre sa conjointe Jeannine, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Pierre (Line), Diane (Nicole), sa petite-fille Audrey (Adèlie et Alyx), les enfants de Jeannine : Linda (François), Daniel (Céline), Manon (Germain) et leurs enfants. Il laisse également la mère de ses enfants Françoise Douaire, son frère Fernand Denis, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au salon :JARDINS FUNÉRAIRES BESSETTE997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC, J2J 2R2Tél. 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393le dimanche 13 août 2023 à compter de 13 h, suivi de la célébration de la Vie à 15 h en chapelle.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :