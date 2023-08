LECONTE TRUDEAU, Jeannine



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jeannine Leconte Trudeau, épouse de feu Jean-Claude Leconte, survenu à Montréal le 19 juillet 2023.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle, France (Éric), sa petite-fille Jazmine, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que ses amis.Un remerciement à tous les employés du CHSLD Bourget, particulièrement aux employés du 1er étage pour les bons soins et les douces attentions.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août à 10h, à l'église St-Marcel, 1630, boul St-Jean Baptiste à Montréal, suivi des funérailles à 11h.