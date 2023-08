CHICOINE, Gilles



Subitement à l'hôpital Le Gardeur à Repentigny, à l'âge de 88 ans, est décédé Gilles Chicoine, fils de Misael Chicoine et Yvonne Beauhemier.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Claudette Schiltz, son frère Yves (Danielle), son seul enfant Serge (Joanne) ainsi qu'un neveu et deux nièces.Il laisse ses petits-enfants Michel (Jennie), Diane (Trevor), Pierre, Philippe (Elodie) et feu Gordon. Il laisse aussi ses arrière-petits-enfants Madeleine et Annette.La famille vous accueillera à l'église Purification le vendredi 11 août à compter de 10:00, le service sera à 11:00 et l'enterrement à 12:00. Une célébration pour lui rendre hommage sera à 13:00 au restaurant Scores 84 boul. Brien.