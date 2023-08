MOUSSEAU - DESHAIES, Lise



Paisiblement et entourée des siens, après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer, au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, le 11 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Lise Mousseau - Deshaies.Elle rejoint son mari le Dr Benoit Deshaies (1926 - 2019) mais laisse dans le deuil ses enfants Lise-Anne (Marc Lapied), France (Jeff Cobalt), Marie-Josée (Roland Loury), Benoit (Andrée Gervais), ses petits-enfants qu'elle a tant adorés : Terence, William, Lambert, Verena, Laurent, Henri-Georges, Ines, Edgar, Mathisse et Morgane, sa soeur Yolande Mousseau ainsi que de nombreux parents et amis.La famille souhaite célébrer la vie et la mémoire de notre mère et recevra vos condoléances suivi d'un service religieux le samedi le 26 août 2023 à 11 h en l'église catholique Saint-André-Apôtre, 10503 Av. de l'Esplanade, Montréal, Qc, H3L 2Y4. Un gouter suivra la réception afin d'échanger entre famille et amis.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don à la Fondation Docteur Benoit Deshaies qui aide les accidentés du travail :