CHAMPAGNE, Louise



À Saint-Eustache, le 30 juillet 2023, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Louise Champagne épouse de feu Raymond Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (Yvan), Louis (Sylvain), Lucie (Jean-Pierre), Jean (Nathalie), Pierre et Céline (André), ses petits-enfants Mélanie, Catherine, Suzianne, Claude, Diane, Raymond et Maude, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Noëline, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.La famille recevra les condoléances au :146 RUE ST-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2le samedi 19 août 2023 de 9h à 11h, une cérémonie suivra au salon à 11h puis l'inhumation au cimetière Saint-Eustache à 12h.