MIREAULT, Jeanne d'Arc



À Mascouche, le 2 août 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Jeanne d'Arc Mireault, épouse de Monsieur Yves Allard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée et Sylvain (Sylvie), ses petits-enfants: Mathieu, Annabelle, Zachary et Alexis, sa soeur et son frère: Monique (André), Gérald (Bernadette), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Elle est allée rejoindre son fils Dominique.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur et du CLSC Meilleur de Repentigny pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 août, de 14h30 à 17h, de 19h à 21h et le samedi 12 août dès 9h au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHELes funérailles seront célébrées le samedi 12 août à 10h30 en l'Église Saint-Henri de Mascouche.