Aaron Rodgers a beaucoup de respect pour Bryce Young

Ça en prend beaucoup pour impressionner Aaron Rodgers avec la carrière qu’il connait, mais le jeune Bryce Young lui a fait très bonne impression.

Les Jets de New York et les Panthers de la Caroline tenaient mercredi un entraînement conjoint et les deux quarts-arrière ont pu échanger quelques paroles. Ce fut le bon moment pour le footballeur de 22 ans de profiter de quelques conseils de l’ancien des Packers de Green Bay.

«Il m’a parlé de son expérience et m’a souhaité bonne chance. Il m’a demandé comment les choses allaient pour moi. [...] Qu’il prenne le temps de venir me dire quelque chose, je l’apprécie vraiment», a indiqué Young aux médias en point de presse.

«Aaron Rodgers a connu tellement de succès pendant longtemps. Chaque conseil qu’il peut te donner est précieux», a ajouté le premier choix du plus récent repêchage de la NFL.

En entrevue, Rodgers a dévoilé les conseils qu’il a donnés à son homologue.

«Soit indulgent avec toi-même. C’est un long parcours. On pourrait croire que chaque jeu raté à l’entraînement est la fin du monde. Ce n’est pas vrai. Il faut rester confiant et profiter de tous les moments, a-t-il expliqué. Il a une bonne tête sur les épaules, alors tout ira bien.»

Young, un produit du Crimson Tide de l’Université de l’Alabama, a remporté le trophée Heisman en 2021. Il s’apprête à disputer la première saison de sa carrière dans la NFL.

«Je l’apprécie beaucoup. Nous avons le même agent, alors je le connais depuis un certain temps. J’ai aimé le regarder à l’université. J’aime son comportement, sa façon de bouger et sa façon de lancer. La Caroline est entre de bonnes mains», a assuré Rodgers.

Les Jets et les Panthers livreront bataille en match préparatoire samedi, au Bank of America Stadium.