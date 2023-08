Aventure Nature Okane, pêche et plaisir en toute quiétude

LAC BOUCHER | Située en Mauricie, au nord de La Tuque, la pourvoirie Aventure Nature Okane vous offre des chalets confortables, un accès facile à une pêche de qualité et une ambiance cordiale en pleine nature.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Nous voulons que les gens qui nous rendent visite se sentent en famille, comme s’ils arrivaient chez des amis », d’expliquer Nathalie Beaudoin, copropriétaire de la pourvoirie avec son conjoint, Denis Labarre.

« Nous avons mis sur pied notre pourvoirie en gardant toujours en tête que la satisfaction des gens qui nous choisissent comme destination est essentielle. Que ce soit pour la pêche, pour des séjours en famille ou simplement pour profiter de notre belle nature, nous sommes là pour leur offrir le maximum. »

Pour sa part, Denis voit à ce que tout se déroule en harmonie sur le territoire.

« Je suis toujours là pour accompagner les gens, les aider au besoin et faire en sorte qu’ils ne manquent de rien. Nous avons de très bons lacs de pêche pour tous les types de pêcheurs, des accès faciles et tous les services supplémentaires dont ils auront besoin durant leur séjour. C’est mon job, comme on dit, et soyez assuré que je donne mon maximum. »

Je m’étais rendu sur ce territoire à ses débuts. Honnêtement, je dois avouer que le chemin parcouru les a vraiment menés vers l’excellence du produit, tant en ce qui concerne le logement que pour ce qui touche à la pêche. On a vraiment l’impression de faire partie de la famille.

LOGEMENT ET PÊCHE

La pourvoirie compte sept chalets qui peuvent accueillir en tout plus de 40 personnes. Ils sont tous bien équipés, vous permettant de vivre un séjour en plan européen, très confortablement.

Les embarcations sont à disposition dans tous les lacs. Il y a la possibilité de louer des moteurs électriques sur place ou d’apporter votre moteur. Ceux qui le désirent peuvent aussi apporter leur quad pour se déplacer vers les différents plans d’eau. Les chalets sont tous séparés les uns des autres, vous permettant ainsi d’avoir votre intimité durant votre séjour.

Pour la pêche, il y a dix lacs qui contiennent uniquement de la truite mouchetée de 12 à 14 pouces en moyenne. Dans l’un des lacs, il y a des truites trophées pouvant dépasser les deux livres.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Le principe, chez nous, il est simple, raconte Denis. Nous ensemençons régulièrement nos lacs afin que les pêcheurs aient du succès.

« Il ne faut pas oublier que la base dans notre domaine, elle est simple. Les amateurs sont prêts à sacrifier certaines choses pour le confort ou les routes, mais jamais sur les prises. Il faut que ça morde. C’est notre but de rendre la ressource disponible, pour que les gens aient du succès. Pour le reste, tout repose entre les mains du pêcheur. »

Pour les leurres, les traditionnelles Toronto Wobbler, William, Lake Clear et Amazing Spoon effectuent le travail. Pour les mouches, la Mickey Finn, la Silver Par Belle et la Muddler Minnow traditionnelle ont aussi donné de bons résultats. En une heure, nous avons capturé 15 très belles truites, de quoi satisfaire n’importe quel pêcheur. Sur le site principal, face à l’accueil, on retrouve un petit pavillon pour l’éviscération des prises.

LA FAMILLE

Le volet familial prend toute son importance dans cette pourvoirie.

Ainsi, on trouve sur place pédalos, kayaks, planches à pagaie, trampoline, trampoline sur l’eau, balançoires, tout ce qu’il faut pour que les jeunes s’amusent rondement.

Photo fournie par Karl Tremblay

Ils peuvent faire un petit tour à la pêche, c’est certain, et qui sait, déguster leurs prises. Une fois l’escapade en chaloupe terminée, ils peuvent s’amuser et profiter de leur séjour au maximum. De cette façon, tout le monde est heureux dans le cadre des séjours de famille offerts. Il est aussi possible de faire de la chasse à l’ours au printemps et de la chasse à l’orignal et au petit gibier à l’automne.

La pourvoirie est située à 60 km de La Tuque, une distance qui se fait en à peu près une heure. Il faut emprunter la route 25, puis tourner au kilomètre 23 et suivre les indications qui vous mèneront à l’accueil de la pourvoirie.

Pour en savoir plus sur les disponibilités, les tarifs et plus, vous pouvez communiquer par téléphone avec la pourvoirie au 819-352-9231 ou à l’adresse info@aventurenatureokane.com. Pour vous donner une idée, rendez-vous sur le site aventurenatureokane.com.