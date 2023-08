RIVEST, Gérald



Le 31 juillet 2023, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Gérald Rivest époux de feu Jeannine Racette, fils de feu François-Xavier et feu Clémentine Lemire.Il laisse dans le deuil, ses enfants Sylvain (Isabelle), Luce et Isabelle, ses petits-enfants Gabriel, Vincent, Marie-Hélène, Émilie, Olivier, Félix et Samuel, ses arrière-petits-enfants Nathan, Benjamin, Tyler et Matteo. Il était le frère de : Yves, feu Jacques, feu Pierre, feu Guy, feu Richard et feu Aurèle, Hélène, Claudette, feu Louise et feu Marie-Claire. Il laisse aussi ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 11 août 2023, de 10h à 14h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450-589-5505 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de l'Assomption et de l'inhumation au cimetière.