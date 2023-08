BÉLEC, Claude



À Laval, le 3 août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Claude Bélec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Serge), Claudette (Robert), Lorraine, Clairette, Michel (Nicole), Jocelyn (Nancy) et Lise, ses petits-enfants: Marie-Lee, Véronique, Martin, François, Sébastien, Ève, Joannie, Mégane, Yannick, Patrick et Danny, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leur soutien et les bons soins prodigués.