Boxe : le combat de Christian Mbilli «déménage»

Initialement prévu le 19 août à Québec, le duel opposant Christian Mbilli à Demond Nicholson aura plutôt lieu le 8 septembre au Casino du Lac-Leamy à Gatineau.

Le gala de boxe mettant notamment en vedette le Canadien Steve Claggett sera donc davantage relevé avec la présence de pugilistes qui devaient grimper dans l’arène au Centre Vidéotron; la carte de la semaine prochaine au Centre Vidéotron a été annulée, car Artur Beterbiev a subi une opération pour une infection à la mâchoire. Son duel face à Callum Smith se déroulera le 13 janvier 2024 au même endroit.

Dans un communiqué émis mercredi, le promoteur Eye of the Tiger Management a insisté sur l’importance de garder actifs certains athlètes, dont Mbilli (24-0-0, 20 K.-O.), classé au premier rang mondial du WBC chez les super-moyens. Il souhaite garder espoir de devenir l’un des principaux aspirants aux titres mondiaux de la catégorie détenus par Saul «Canelo» Alvarez et une performance convaincante contre Nicholson (26-5-1, 22 K.-O.) sera requise.

«J’ai été déçu d’apprendre la nouvelle qui a forcé le report du gala à Québec et j’ai hâte de connaître la nouvelle date autant que tous les partisans. Je dois remercier mon équipe pour sa réaction afin de me garder actif en ajoutant mon combat à la carte du 8 septembre. Je garde donc l’attention sur l’entraînement, parce que peu importe la date, l’objectif reste le même : vaincre l’adversaire pour signer une nouvelle victoire et continuer ma progression», a mentionné le Français, champion WBC Continental des Amériques.

Chez les super-légers, Claggett (35-7-2, 25 K.-O.) défendra pour une première fois son titre NABF acquis en juin dernier. Il affrontera Carlos Sanchez Valadez (24-1-0, 19 K.-O.). Les combats de Moreno Fendero et de Mehmet Unal seront également déplacés sur la carte de Gatineau qui comprendra aussi ceux d’Alexandre Gaumont et de Vanessa Lepage-Joanisse, entre autres.