Bruins : Jeremy Swayman n’a pas du tout apprécié l’arbitrage salarial

S’il n’en tient qu’à lui, le gardien des Bruins de Boston Jeremy Swayman évitera l’arbitrage salarial pour le reste de sa carrière après avoir franchi cette étape qu’il juge désagréable.

Au terme de celle-ci, l’athlète de 24 ans a obtenu un contrat d’une saison et de 3,475 millions $. S’il faut se fier à ses propos, il voudra trouver une alternative pour la campagne 2024-2025 d’ici l’été prochain, car il sera de nouveau admissible au processus en vertu de son potentiel statut de joueur autonome avec compensation.

«Ce n’était pas une procédure que je voulais suivre. Cependant, je comprends que ce sont les affaires et au bout du compte, je suis reconnaissant d’avoir pu obtenir une solution et je devrais l’être pour plusieurs choses, d’ailleurs, a-t-il affirmé au site Boston.com. L’aspect le plus important était de vivre au jour le jour, en sachant bien que ce que j’allais entendre ne risquait pas d’être toujours la vérité. Ça reste une "business".»

C’est fini

«Peu importe ce qui allait être envoyé sur mon chemin, je voulais être prêt à attaquer grâce à un bon état d’esprit. Il fallait m’assurer d’avoir tout fait pour être un Bruin, a-t-il ajouté. Maintenant, je suis là et je ne peux être davantage heureux. Il n’y avait pas de mauvaise volonté durant l’arbitrage, car je sais que je ne suis pas le premier l’ayant vécu et je ne serai pas le dernier non plus. Par contre, je ne le souhaite pas à mes amis et coéquipiers. Je ne veux pas reprendre cela également. Je suis content que ce soit fini.»

Pour Swayman, la dernière année a été faste, même si Linus Ullmark a occupé le haut du pavé devant le filet. Les deux hommes ont empoché le trophée William-Jennings, car Boston a constitué l’équipe la plus avare en défense. Individuellement, l’Américain a excellé en conservant une moyenne de buts alloués de 2,27 et un taux d’efficacité de ,920, en plus d’une fiche de 24-6-4. Les Bruins ont récolté 65 gains et 135 points, deux nouvelles marques de la Ligue nationale.