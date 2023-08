Cibles d’immigration du Canada: Poilievre ose enfin critiquer

Le Parti conservateur du Canada avait paru bien empêtré lorsque le gouvernement Trudeau a annoncé sa hausse abrupte des seuils d’immigration. La vieille blague «Ni pour ni contre, bien au contraire» aurait pu résumer leur état d’esprit.

On comprenait bien que les conservateurs constataient les problèmes associés à l’arrivée d’un demi-million d’immigrants par année. Les enjeux de logement ou de disponibilité des services de santé et d’éducation. Mais le dire publiquement et clairement? Oh! Danger!

Au Canada, être accusé par les libéraux et par les médias torontois d’être un parti qui n’est pas pro-immigration pourrait lui coûter des votes dans plusieurs communautés culturelles. Or au Canada, pour obtenir son laissez-passer de bonne conscience, il ne suffit pas d’être favorable à une politique saine d’immigration.

Le bien-pensant canadien doit soutenir sans réserve toute hausse du seuil d’immigration, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Si vos opinions ne respectent pas ce standard, vous entrez dans une catégorie de personnes suspectes. Et les libéraux sont passés maîtres dans l’art de coller au visage de l’adversaire cette image dite «suspecte» pour le détruire.

Votes à perdre

Pierre Poilievre et son entourage étaient donc terrorisés de devoir prendre position sur un terrain aussi glissant. Il a évité la question pendant des mois, se contentant de souligner la contradiction d’un gouvernement qui hausse les seuils d’immigration alors que ce ministère est déjà embourbé dans les dossiers. Mais sur le fond des choses, silence radio dans le camp conservateur.

Au cours des derniers jours, Pierre Poilievre s’est avancé sur ce terrain. Commentant la crise du logement au Canada, il a pointé du doigt les nouveaux seuils d’immigration comme un facteur qui risque d’aggraver la situation.

Il a également dit que selon lui les cibles d’immigration fixées par Justin Trudeau sont motivées par une idéologie. Le sous-entendu doit être qu’étant motivées par l’idéologie, lesdites cibles ne sont pas applicables, pas branchées sur la réalité.

Alors, si l’on suit le raisonnement de monsieur Poilievre, il faudrait logiquement les revoir à la baisse. Voilà le pas qu’il n’est pas prêt à franchir, la phrase qu’il n’est pas prêt à prononcer. Tout simplement parce qu’il craint les conséquences de voir ce titre dans les journaux canadiens: «Poilievre abaisserait les seuils d’immigration».

On fait quoi?

En résumé, été 2023, le Parti conservateur critique enfin les niveaux d’immigration proposés par le gouvernement Trudeau, mais ne dit pas ce qu’il ferait. Ce sera une ligne impossible à tenir en campagne électorale.

Ce débat deviendra chaud, surtout au Québec. Le Bloc Québécois a déjà annoncé son opposition aux seuils. L’immigration telle que vue par Justin Trudeau réduirait rapidement le poids du Québec dans le Canada. Au point de remettre en question la viabilité du fédéralisme du point de vue québécois.

L’immigration pourrait être la question de l’urne de la prochaine élection fédérale au Québec. Le Parti conservateur devra avoir une position claire.