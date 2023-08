Construction navale: des millions du fédéral pour les chantiers de l’Atlantique, rien pour celui de Québec

OTTAWA – Le gouvernement fédéral allonge près d’un demi-milliard de dollars dans les chantiers maritimes de l’Atlantique afin qu’ils construisent nos futurs navires de guerre, mais il laisse Québec payer seul la modernisation du chantier Davie, à Lévis.

Le ministre Jean-Yves Duclos, de Services publics et Approvisionnement Canada, a annoncé mardi l’octroi de 463 M$ à Irving Shipbuilding pour agrandir et modifier son chantier naval et des installations auxiliaires en Nouvelle-Écosse.

«Cet investissement permettra de s’assurer que les navires de combat canadiens sont construits efficacement et à temps pour les membres de la Marine royale canadienne», a déclaré le ministre et député fédéral de Québec.

L’investissement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), qui doit permettre de revitaliser en profondeur la flotte de navires de combat de la Marine royale canadienne à coup de contrats publics de plusieurs milliards de dollars.

Irving n’est cependant pas le seul chantier maritime partenaire de cette stratégie d’une ampleur jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Seaspan à Vancouver et Davie à Lévis en font aussi partie.

Le chantier québécois doit construire une flotte de sept brise-glaces, dont un polaire. Toujours en négociation, le contrat est évalué à 8,5 G$ et pourrait se traduire en 1800 nouveaux emplois dans la région de Québec.

Québec a versé 519,2 M$

Pour livrer la marchandise, Davie a multiplié les démarches auprès d’Ottawa afin d’obtenir de l’aide financière pour moderniser ses infrastructures, ce qui était une condition du fédéral pour que l’entreprise puisse intégrer la SNCN.

Photo Stevens LeBlanc

Mais devant l’avis de non-recevoir du fédéral, Davie s’est tourné vers le gouvernement du Québec qui a allongé 519,2 M$ en avril. Trois mois plus tard, l’annonce d’Ottawa d’investir presque autant dans Irving est reçue comme une douche froide.

«On considérait que la seule manière d’amener des contrats au Québec c’était cet investissement, indique une source bien au fait du dossier qui n’est pas autorisée à en parler publiquement. Avoir su ce que Irving allait avoir, on aurait aimé ça avoir le même traitement.»

Services publics et Approvisionnement Canada répond que «tous les partenaires stratégiques du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) sont tenus d’autofinancer les investissements d’infrastructure nécessaires pour établir la capacité de construire les navires de leur lot de travaux».

Force est pourtant de constater que Irving et le Nouveau-Brunswick bénéficient d’un traitement distinct, note Julie Vignola porte-parole pour le Bloc Québécois en matière de Services publics et d’Approvisionnement.

«Les négociations entre Québec et Ottawa leur appartiennent, mais si j’étais Québec je verrais là une forme d’injustice, d’inéquité», dit-elle, ajoutant qu’il y a lieu de se demander si l’aide fédérale versée à Irving n’est pas une façon de tenter de consolider des sièges dans l’Atlantique où le Parti libéral est malmené dans les sondages.

Davie a refusé de commenter le dossier. Son porte-parole Marcel Poulin a cependant indiqué précédemment au Journal que grâce aux fonds reçus de Québec et au 320 M$ investi par l’entreprise elle-même, le chantier québécois quadruplera sa capacité de production d’ici 2027-2028. Ceci lui permettra, à terme, de livrer un brise-glace en un an et demi seulement.

Les délais font exploser les coûts

Ce délai accéléré implique cependant qu’Ottawa ne change pas ses exigences en cours de route, comme c’est le cas pour le contrat de construction de quinze navires de combat dont a hérité Irving.

Le gouvernement a modifié le contrat durant la phase de conception et exige maintenant des navires plus grands que ce que le chantier de Nouvelle-Écosse est capable de livrer, d’où la nécessité d’investir pour agrandir les infrastructures, d’après nos informations.

Petty Officer Second Class Roxanne Wood, Canadian Armed Forces

En 2021, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a prévenu que la Stratégie nationale de construction navale a connu tellement de retards qu’on ne peut s’en permettre de nouveaux sous peine de mettre en péril la sécurité nationale. Elle a souligné qu’au rythme où vont les choses plusieurs navires pourraient être mis hors service avant la livraison des remplaçants.

La multiplication des délais et les changements de plan du gouvernement font aussi exploser les coûts, a prévenu le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, notant qu’alors que les 15 frégates que doit construire Irving devaient initialement coûter 26 G$, la facture en 2021 frisait déjà les 80 G$. C’était sans compter les 463 M$ annoncés cette semaine.