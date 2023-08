Des passagers sont coincés depuis plus de 16 heures sur le bateau entre les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-Prince-Édouard

La traversée entre les Îles-de-la-Madeleine et l’Île-du-Prince-Édouard s’est transformée en croisière, alors que des touristes sont coincés sur le bateau depuis plus de seize heures, en raison des mauvaises conditions météo.

Parti de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine à 20h30 mardi soir, le traversier a finalement pu accoster dans la nuit, après 1h du matin à Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais, en raison des forts vents, le capitaine du navire a été contraint d’accoster du mauvais côté, empêchant ainsi les passagers et les automobilistes d’en sortir.

Selon Antoine Vallières, passager du traversier, le navire devrait être en mesure de reculer pour aller se placer à quai en bonne position, vers 17h, soit plus de 20 heures après leur départ des Îles.

«Ce n’est pas agréable»

Accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants âgés de 9 et 12 ans, M. Vallières affirme que la mésaventure «n’est pas agréable», mais pourrait être pire.

«Au moins, le bateau est bien structuré. Il ne manque pas de bouffe pour personne. Il y a des restaurants, dont un café», décrit-il, précisant toutefois que ces services sont payants.

Selon lui, une centaine de personnes sont coincées sur le bateau.

«Je dirais que le bateau est plein à la moitié de sa capacité, mais s’il avait été plein ça aurait été une autre histoire! On est quand même chanceux, nous avons une petite cabine, on a donc pu dormir dans un lit et se reposer», mentionne M. Vallières.

Le père de famille espère maintenant que les vents diminueront en intensité en fin de journée, pour lui permettre de reprendre la route vers Québec rapidement. «On recommence à travailler lundi. Disons que c’est une fin de vacances en queue de poisson!», lance-t-il.

Questionné sur cet incident, le CMTA qui opère la traverse, n’a pas répondu à nos questions.

Il est par ailleurs à noter que les prochaines traversées, jusqu’à vendredi, subissent d’importants retards.