En choisissant Barbie, Trudeau a fait une erreur

Depuis l’annonce de la séparation de Justin Trudeau, les langues vont bon train sur sa sexualité. Est-il gai? Bisexuel? Sortira-t-il du placard ou pas?

Dimanche dernier, un gazouillis du premier ministre en compagnie de son fils aîné à la sortie du film controversé Barbie met davantage le feu aux poudres. On voit un Justin tout sourire en rose annonçant qu’il fait partie de l’équipe Barbie. Les réseaux sociaux s’enflamment. Certains internautes croient même à un «coming out».

La première question que je me suis posée: pourquoi avoir fait ce gazouillis? Est-ce une autre erreur de jugement? Lorsque Justin a du fun, il peut vite s’emballer. Déborder d’enthousiasme. Est-ce une étape vers une sortie du placard? Un test? Un ballon d’essai pour voir la réaction citoyenne?

Quoi qu’il en soit, le choix de Barbie est déjà une erreur en soi. Qu’en tant que père, Justin choisisse de voir ce film avec son fils, pourquoi pas? Mais, comme premier ministre, il représente tous les Canadiens. Alors, pourquoi faire ce gazouillis, si ce n’est un geste politique?

Barbie, un jouet controversé

Justin Trudeau ne se gêne pas pour dire, à qui veut l’entendre, qu’il est féministe. Et je l’en félicite. Cependant, choisir une représentation aussi sexiste de la femme pour clamer... quoi au juste? Son féminisme?

Mattel est une entreprise qui pendant des années a traité les femmes comme des objets sexuels. Soit belle, sexy et idiote. Un jouet aux mensurations ajustées aux fantasmes masculins faisant la promotion de l’anorexie auprès d’enfants de 3 à 8 ans.

Bien que Mattel tente de changer l’image de Barbie en créant des poupées genrées, multiethniques, en finançant des recherches sur les stéréotypes envers les femmes ou encore avec ce film soi-disant féministe, c’est trop peu, trop tard. Comment changer l’image d’une poupée inspirée de Bild Lilli, une call-girl des années 50 d’un comic strip allemand?

Si le PM voulait affirmer son féminisme tout en étant dans la polémique, il aurait pu aller voir Sound of Freedom. Un film choc sur la traite des enfants qui fait l’objet de censure. Voilà un geste féministe et polémique.

Un premier ministre gai?

Dans une entrevue donnée au Daily Xtra, Justin Trudeau a fait savoir qu’il souhaite que le legs de son gouvernement permette un jour d’avoir un premier ministre de la communauté LGBTQ+. Son souhait va de soi, mais pourrait-on déjà commencer par une femme (en passant, Kim Campbell n’a pas été élue et elle est restée 132 jours en poste)? Et pousser la note un peu plus avec une personne racisée. Une belle percée du plafond de verre.

Quoi qu’il en soit, l’important demeure la transparence et la compétence. J’ose espérer que ce candidat potentiel aura la décence d’annoncer clairement ses couleurs de l’arc-en-ciel lors des élections.

Après tout, la population canadienne a le droit de choisir son représentant en toute connaissance de cause.