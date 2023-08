En quête d’un prochain défi

Fraîchement retraité après une belle et longue carrière dans la LNH, l’ancien capitaine des Bruins Patrice Bergeron en profite pour passer beaucoup de temps auprès de sa famille en attendant d’identifier son prochain défi.

«Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de temps en famille, on a un quatrième nouveau-né parmi nous depuis un mois, le petit Félix, a-t-il expliqué en point de presse, mercredi, en marge du Pro-Am Gagné-Bergeron. On prend beaucoup soin de nos quatre enfants, mais surtout de lui, en famille.»

Il est certain qu’un homme de hockey de sa qualité risque de recevoir des offres afin de donner une suite à sa vie professionnelle, mais rien ne presse pour l’instant, a-t-il indiqué.

«Pour l'instant c'est tranquille, je pense que les gens savent que je veux laisser la poussière retomber et que pour l'instant, je suis voué à passer plus de temps en famille et à trouver ce qui m'allume pour le prochain chapitre», a-t-il expliqué.

Bergeron s’attend cependant à trouver le prochain automne un peu plus difficile.

«Quand le mois d'octobre va arriver, ça va être une autre épreuve pour moi, a-t-il admis. Là c'est beau, c'est la saison morte, mais quand la routine du hockey reprendra, elle ne sera pas là pour moi. C'est sûr qu'il va y avoir un ajustement de ce côté-là, mais je vais le prendre quand ça va venir.»

Quoiqu’il en soit, il semble très en paix avec sa décision d’arrêter sa carrière sur la glace. Il a d’ailleurs été touché par l’attention positive que sa retraite a générée.

«Ce qui m'a le plus ému, c'est la réponse des gens, les commentaires qui sont venus à mes oreilles, a-t-il expliqué. Les messages que j'ai eu de coéquipiers avec qui ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de connecter. On a été capables de se parler un peu, ou c'était les messages, les textos.»

Il s’attend d’ailleurs à voir ses Bruins bien faire, la saison prochaine, malgré de nombreux changements au groupe de joueurs.

«Je m'attends à une bonne saison de leur part (...) je ne sais pas si je vais suivre le hockey autant que dans le passé, on va voir, mais c'est sûr que je leur souhaite le meilleur», a-t-il résumé.

Voyez le point de presse complet en vidéo principale.