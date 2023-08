Fermeture de Juliette et Chocolat : le télétravail en partie en cause

Hier, l'emblématique enseigne Juliette et Chocolat a fait l'annonce-choc de la fermeture de ses points de vente, suscitant l'inquiétude des amateurs de chocolat à travers le pays. Cependant, Juliette Brun , fondatrice de la marque, clarifie que l'entreprise ne dépose pas le bilan, mais opte pour une restructuration drastique.

En entrevue à QUB radio , Juliette Brun explique les circonstances derrière cette décision difficile : « Cette étape était notre dernier recours. Malheureusement, la dette ne pouvait être renégociée, et sans cette restructuration, nos opérations ne pouvaient plus continuer. Nous perdons nos locaux, nos avoirs, et nos matières premières. »

Elle critique également la rigidité des remboursements gouvernementaux pendant la pandémie, qui n'ont pas suffi à sauver les entreprises fragilisées.

« Les entreprises sont une richesse pour l'économie. Un remboursement sur une période plus longue serait plus rentable que de tout perdre. J'espère que cela ouvrira les yeux du gouvernement. », a-t-elle mentionné.

Cette décision, malheureusement, reflète la réalité économique actuelle, avec de nombreuses entreprises au bord du gouffre. L'industrie de la restauration subit particulièrement des perturbations, comme l'explique Juliette :

« Le télétravail a eu un impact dévastateur sur nos ventes en journée. Les marges étroites rendent les temps difficiles encore plus complexes. »,a t-elle ajouté.

La résilience de Juliette Brun et son espoir en une intervention gouvernementale plus flexible laissent présager un avenir où Juliette et Chocolat pourraient reprendre leur place dans le paysage gastronomique. Une affaire à suivre de près.

