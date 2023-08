France: l'intelligence artificielle pour alerter sur des feux de forêt

Petite commune de l’arrière-pays niçois très exposée au risque incendie, Tourrettes-sur-Loup est l’une des premières des Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, à expérimenter des capteurs basés sur l’intelligence artificielle pour détecter au plus vite les départs de feu de forêt.

• À lire aussi: Trois morts dans une collision d’hélicoptères qui combattaient les feux de forêt

• À lire aussi: Vague de chaleur: l'Espagne en alerte après un weekend d'incendies

• À lire aussi: Un feu de forêt a détruit 7000 hectares dans le centre du Portugal

Installés depuis juin sur la tour de cette petite ville de 4 000 habitants, mais aussi sur un belvédère naturel dans la campagne environnante, les cinq détecteurs de la commune fonctionnent en permanence, chacun prenant toutes les cinq secondes une photographie de sa zone.

Dès qu’une fumée suspecte est détectée, l’alerte est donnée sur le téléphone du maire et auprès de la Force opérationnelle «risques catastrophes environnement» du département (Force 06), qui relaie l’information auprès des pompiers. En cas d’alerte, le maire ou les agents de cette force entendent une sonnerie sur leur téléphone et reçoivent la photo de l’endroit où la fumée a été détectée ainsi que son point GPS.

«Je me dois de protéger les habitants, le patrimoine, mais aussi l'environnement, ça fait partie de mes fonctions de maire», explique Frédéric Poma, également pompier volontaire.

Avec 30 km2, sa commune est à 80% en zone rouge de risque de feux de forêt.

«Nous avons déjà eu par le passé un certain nombre d'incendies, la mise en place de ces dispositifs était quelque chose d’important», affirme l’élu. Installés à titre gracieux, ces cinq détecteurs, fabriqués en Pologne, lui reviendront à 6 000 euros de location par an, si la commune poursuit l’expérience dans un an.

Moins de cinq minutes

«L’intérêt de ces capteurs est de pouvoir détecter en moins de cinq minutes une fumée issue d’un incendie de forêt, et ce 24 heures sur 24 et 365 jours par an», explique Pierre Borghini, un pompier professionnel de Nice qui a fondé la société distributrice de ces détecteurs.

«L’intelligence artificielle amène ce petit plus qui est la comparaison entre elles des photos prises à intervalles réguliers, un peu comme un jeu des sept erreurs, ce qui permet d’analyser l’apparition d’une fumée à la suite d'un départ d'incendie», détaille-t-il.

«Les caméras installées par le département sur ses postes de vigie sont des caméras de levée de doute, elles vérifient la présence d’une fumée lorsqu’il y a déjà eu une alerte, tandis que ces détecteurs produisent l’alerte», ajoute M. Borghini, qui souligne aussi la faculté de l’intelligence artificielle à se perfectionner sans cesse.

Au début, le système déclenchait l’alerte pour un nuage de poussière sur une piste, ce qu’il a rectifié.

Chef des opérations du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 06), le commandant Xavier Wiik estime que ces technologies sont «un réel plus».

«La doctrine française, c’est une attaque massive et rapide de tout départ de feu de forêt», note-t-il. «Plus le feu est détecté rapidement, plus la levée de doute est fiable, et plus vite nous pouvons envoyer les moyens adaptés, des hommes au sol avec des camions ou des hélicoptères bombardiers d’eau», ajoute M. Wiik.

Cependant, ces capteurs trouvent surtout leur intérêt dans des zones éloignées du littoral. Sur la côte méditerranéenne, très urbanisée et fréquentée par les touristes, la détection est faite par les appels au 18 ou au 112 assez rapidement.

«Dans des zones plus reculées, il y a un intérêt réel à ce que la technologie puisse nous apporter ce regard, de même que la nuit où il y a moins de circulation», précise le chef pompier.

Depuis le début de la saison estivale, près d’une centaine d’hectares de végétation sont partis en fumée dans les Alpes-Maritimes, contre 36 l’été dernier qui avait bénéficié de conditions tropicales et d'un air humide peu propice aux incendies.

Selon les données officielles, sur le pourtour méditerranéen français, on est passé de près de 32 500 hectares brûlés chaque année entre 1973 et 1982 en moyenne, à 12 700 sur la période 1993-2002, puis à 8 780 entre 2013 et 2022, grâce à la stratégie d'alerte et de réaction rapide.