Laurent Paquin au ComediHa! Fest-Québec: «Yvon Deschamps reste le modèle à suivre»

Avant de monter sur la scène du Grand Théâtre de Québec pour animer le deuxième gala du ComediHa! Fest 2023, Laurent Paquin a répondu à quelques questions du Journal.

Quel humoriste t’inspire le plus et pourquoi?

Yvon Deschamps reste toujours le modèle à suivre. Je pense que j’ai été beaucoup influencé par lui. C’est un peu comme l’idéal à atteindre. Le piège serait de vouloir faire du Deschamps. Seul Yvon fait du Deschamps, mais on peut s’inspirer de sa droiture, de sa bonté et de son sens de la provocation.

Quel numéro d’humour t’a fait le plus rire?

Je ne sais pas si c’est le numéro qui m’a fait le plus rire, mais c’est l’idée que j’aurais aimé avoir. Quand Pierre Légaré est monté sur scène dans un gala avec un numéro où il n’y avait que des questions... et aucune réponse. C’est devenu un peu sa marque de commerce, les questions sans réponses. C’est un concept génial.

Quel(le) humoriste de la nouvelle génération faut-il surveiller?

Je suis très fan de Mégan Brouillard. Elle est très jeune, elle a 24 ans, je crois bien, mais elle est déjà très solide, elle a déjà un style bien à elle et un point de vue toujours intéressant. Je pense que c’est un des futurs gros noms de l’humour.

Pourquoi l’humour est important en 2023?

L’humour est important en 2023 comme il l’était en 1912 ou en 2004... ou en 2035. Et pas juste sur scène. L’humour est important dans la vie. On devrait pouvoir injecter une dose d’humour et d’autodérision à tout le monde et la planète se porterait un peu mieux.

Le gala ComediHa! de Laurent Paquin, mercredi, 19h45, au Grand Théâtre, avec Anthony Kavanagh, Sylvain Larocque, Rachelle Elie, Guillaume Wagner, Katherine Levac, Phil Roy, Jessica Chartrand, Eddy King, Tommy Néron et Billy Tellier.