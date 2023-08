Le député Michael Chong visé par une «opération d’information»

Le député fédéral Michael Chong aurait été la cible d’une «opération d’information» probablement menée par la Chine en mai dernier, selon une enquête menée par Affaires mondiales Canada.

C’est en juin dernier que le Mécanisme de réponse rapide (MRR) d’Affaires mondiales Canada a détecté ce système sur la plateforme de médias sociaux WeChat.

«Du 4 au 13 mai 2023, un réseau coordonné agissant sur le service de distribution de nouvelles de WeChat a présenté, diffusé et amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs sur M. Chong», a expliqué Affaires mondiales Canada par communiqué, mercredi.

Mais si «le rôle de la Chine dans l'opération d’information est hautement probable», il serait «impossible de prouver sans équivoque que la Chine a ordonné et dirigé l'opération».

Après avoir vérifié l’affaire avec d’autres ministères, Affaires mondiales Canada a donné une séance d’information au député mercredi.

«La plupart des activités visaient à diffuser de faux récits sur son identité, y compris des commentaires et des affirmations sur ses antécédents, ses positions politiques et l’héritage de sa famille», a-t-il été souligné.

Un tiers du réseau qui serait impliqué sur WeChat serait des médias d’État connus et des comptes possiblement liés à l’État de la Chine. Les autres seraient des comptes anonymes.

Selon Affaires mondiales Canada, «ce qui a été observé ne représente pas une menace pour la sécurité de M. Chong ou de sa famille.»

Cette opération coïnciderait avec la désignation du diplomate chinois Zhao Wei comme persona non grata et son expulsion du pays en raison de la possible implication dans des tentatives des services de renseignement de Pékin à l’encontre de M. Chong.

«Affaires mondiales Canada fera part aux représentants de la Chine au Canada de ses graves préoccupations concernant les activités observées sur WeChat», a-t-il été précisé.