Le dossier de l’ancien coach de cheerleading Matthieu Martel s’alourdit encore

L’ancien entraîneur de cheerleading de Québec Matthieu Martel fait face à trois nouveaux chefs d’accusation de nature sexuelle envers une onzième victime alléguée.

Martel, 42 ans, a brièvement comparu mercredi, au palais de justice de Québec.

Avec ces nouveaux chefs, soit un de leurre informatique et deux d’exploitation sexuelle, le coach déchu doit maintenant répondre à un total de 38 accusations, impliquant 11 victimes potentielles.

Les nouveaux faits allégués auraient été perpétrés contre une personne qui était mineure au moment des faits.

Par ailleurs, six nouveaux noms s’ajoutent à la longue liste de personnes avec qui il est interdit à l’accusé de communiquer. Elle compte maintenant 49 noms.

La défense a demandé le report de l’enquête sur remise en liberté de son client, qui devait avoir lieu mercredi, en raison de ces nouveaux développements et en se disant en démarches auprès d’une maison de thérapie.

De son côté, le ministère public a réitéré qu’il s’oppose à la remise en liberté du quadragénaire. Les parties ont convenu de ramener le dossier à la cour le 29 août, afin de fixer la date où elle sera débattue.

Matthieu Martel avait d’abord comparu le 19 juillet pour six chefs d’accusation de leurre et d’extorsion. Deux semaines plus tard, 29 nouveaux chefs s’ajoutaient, principalement en matière sexuelle sur des mineures.

On lui reproche des agressions sexuelles, des attouchements, de s’être adonné à du leurre et de l’extorsion, d’avoir incité des mineures à se toucher, d’avoir distribué du matériel sexuellement explicite et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Selon le DPCP, l’enquête policière se poursuit.