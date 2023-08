Le monde est à l’envers et la télévision aussi!

Mardi de cette semaine, TVA a mis fin à son émission Le monde à l’envers, pourtant au programme de la prochaine saison.

Une fin abrupte, brutale même. Elle est symptomatique de la situation misérable dans laquelle se trouvent nos télévisions privées maintenant qu’une grande partie de la publicité a migré chez les géants du numérique. Si Radio-Canada s’en tire bien, c’est que ce diffuseur reçoit chaque printemps plus d’un milliard d’argent public. Il bénéficie aussi des dizaines de millions que lui alloue le Fonds des médias du Canada par le truchement des producteurs indépendants. Ces derniers cèdent même souvent une partie des crédits d’impôt qu’ils touchent afin de diminuer encore les coûts d’une émission ou d’une série.

Les télévisions privées touchent aussi des millions de dollars du Fonds des médias du Canada pour certains genres d’émissions: les dramatiques, les documentaires, les variétés et les émissions pour enfants. Les producteurs indépendants, qui produisent pour les chaînes privées, ont aussi droit à des crédits d’impôt. Eux aussi les versent souvent en partie, sinon entièrement, au budget d’une émission ou d’une série. Cerise sur le sundae, des fonds privés (Cogeco, Vidéotron, Bell et d’autres) participent également au coût de plusieurs séries et émissions.

LA TÉLÉ SUBVENTIONNÉE PARTOUT

Comme dans la plupart des pays d’Occident, sauf les États-Unis, même la télévision privée est subventionnée. À ma connaissance, plus au Canada que partout ailleurs. Malgré cela, nos chaînes tirent le diable par la queue et certaines ne tiennent plus qu’à un fil. Même une entreprise avec les poches aussi profondes que Bell, propriétaire de CTV, Noovo et plusieurs chaînes spécialisées, crie au secours. En juin, Bell a demandé au CRTC de réduire ses obligations concernant le contenu canadien et les nouvelles. En août, à la suite d’une baisse radicale des profits malgré l’augmentation des revenus, Mirko Bibic, le grand patron de Bell, a réclamé une aide urgente du gouvernement.

De son côté, à la fin de juillet, Pierre Karl Péladeau annonçait pour le deuxième trimestre de 2023 une perte de 3,2 M$ du Groupe TVA, même si le réseau avait augmenté ses parts de marché. Si pour le commun des téléspectateurs une émission comme Le monde à l’envers semble peu coûteuse, son coût dépasse la moyenne des émissions d’affaires publiques. À l’exception de certains crédits d’impôt, tous les coûts d’une émission semblable doivent être compensés par les revenus de publicité, ce qui est de plus en plus aléatoire depuis que les géants du numérique écument jusqu’à 75% des revenus publicitaires.

LE MONDE À L’ENVERS

Facebook, Instagram et les autres ont mis à l’envers le monde de la télévision et celui des journaux, qui dépendent aussi de la publicité pour subsister. Mélanie Joly était ministre du Patrimoine lorsque le gouvernement fédéral a pris conscience qu’il fallait agir contre Netflix et compagnie qui drainaient de plus en plus d’argent de leurs abonnés canadiens. Huit ans, quatre ministres du Patrimoine et deux nouvelles lois plus tard, rien n’a encore changé pour nos médias, dont plusieurs ont succombé entretemps. Il pourrait s’écouler encore un an ou deux avant que les géants du numérique ne participent à la production d’émissions canadiennes originales et ne compensent les médias pour leur contenu qu’ils diffusent.

D’ici à ce que le monde de la télévision soit de nouveau à l’endroit, d’autres émissions subiront le sort de celle de Stéphan Bureau, Le monde à l’envers, dont je regrette amèrement la disparition. Elle était la récompense de ma semaine télévisuelle.